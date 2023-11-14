زعيم الحوثيين يتعهد باستهداف السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر

تعهد زعيم الحوثيين في اليمن، عبدالملك الحوثي، اليوم الثلاثاء، بمواصلة الهجمات على إسرائيل، قائلًا إن قواته ستبحث عن السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب.

وقال الحوثي، في كلمة بثها التلفزيون: «عيوننا مفتوحة للرصد الدائم والبحث عن أي سفينة إسرائيلية في البحر الأحمر وباب المندب تحديدًا وما يحاذي المياه الإقليمية اليمنية»، وفقًا لموقع الغد الإخباري.

ولليوم الـ39 على التوالي، يواصل الاحتلال عدوانه على قطاع غزة منذ أن بدأ في السابع من أكتوبر، بعد قيام المقاومة الفلسطينية بتنفيذ عملية طوفان الأقصى، بمنطقة غلاف غزة.

وتتواصل الغارات التي تشنها مقاتلات الاحتلال، والتي تستهدف منازل المدنيين العزل، بجانب استهداف المستشفيات والمساجد والكنائس، مما أدى إلى ارتقاء آلاف الشهداء والجرحى، بينما الذين نجوا من القصف حتى الآن يعانون من أوضاع إنسانية كارثية.

وبحسب أحدث إحصائية صادرة عن وزارة الصحة في غزة، ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول إلى أكثر من 11500 شهيد، بينهم أكثر من 8 آلاف طفل وسيدة، بالإضافة إلى 29 ألف جريح.

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