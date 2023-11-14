الزمالك وأبو سليم .. موعد افتتاحية مواجهات الزمالك بمجموعات الكونفدرالية

يستهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، مشواره في مرحلة دور المجموعات بالكونفدرالية الأفريقية ، بملاقاة نظيره أبو سليم الليبي المقرر إقامتها يوم 26 نوفمبر الجاري باستاد برج العرب، في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.



وحسم الزمالك تأهله إلى مجموعات المسابقة بعد تخطي نظيره أرتا سولار الجيبوتي بالدور التمهيدي للمنافسات.

مشاركة عبد الشافي ..

على صعيد متصل شهدت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عصر اليوم الثلاثاء على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، مشاركة الظهير الأيسر محمد عبد الشافي الظهير الأيسر بشكل كامل في المران، استعدادا للمواجهة الأفريقية المقبلة.

يأتي ذلك بعد انتهاء اللاعب من البرنامج التأهيلي الذي وضع له خلال اليومين الماضيين لتجهيزه بالشكل الأمثل للفترة المقبلة، في ظل الإجهاد العضلي الذي عانى منه، و قام الجهاز الطبي بقيادة الدكتور محمد أسامة بالاطمئنان على عبد الشافي والتأكد من جاهزيته التامة من الناحية الطبية .

و أدى الظهير الأيسر ، الحصة التأهيلية بجانب الفقرة الخططية و التقسيمة بشكل كامل لتتأكد جاهزيته للفترة المقبلة.