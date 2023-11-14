عميد آداب الزقازيق الأسبق: التصويت في الانتخابات الرئاسية المقبلة هو تكريس للمسار الديمقراطي

قال الدكتور عبده كساب عميد كلية الآداب الأسبق بجامعة الزقازيق، إن الإقبال على التصويت في الانتخابات الرئاسية المقبلة؛ هو تكريس للمسار الديمقراطي في أعقاب ثورتين للشعب المصري.

وحذر أستاذ الفلسفة السياسية المعروف فى جامعة الزقازيق، من عدم التصويت بقوة في الانتخابات الرئاسية، مما تنتهزه وكالات الأنباء العالمية والمنظمات الحقوقية الدولية من فرصة؛ للنيل من الدولة المصرية .

ودعا العميد الأسبق لآداب الزقازيق، الشعب المصري؛ التخلى عن حزب الكنبة، والابتعاد عنه، والانتقال إلى الصفوف الوطنية الداعمة للدولة والقيادة السياسية.

وذكر أنه لابد من تغيير ثقافة الناخبين، باعتبار أن أصواتهم غاية في الأهمية، ومؤثرة فى عملية الانتخابات.

واختتم كساب حديثه قائلاً: أن تطور الأوضاع السياسية فى دول الجوار، واشتعال الأمور فيها، تفرض علينا جميعا أن نكون على قلب رجل واحد فى مواجهة جميع التحديات.

جاء ذلك خلال الندوة التثقيفية التى عقدها مجمع إعلام الزقازيق التابع للهيئة العامة للاستعلامات فى مقر المجمع الاعلامى بالشرقية.

وأكد الإعلامي دسوقي عبدالله، مدير عام الإدارة العامة لإعلام شرق الدلتا، استمرار الفعاليات الخاصة بالانتخابات الرئاسية، فى إطار حملة قطاع الإعلام الداخلى بالهيئة العامة للاستعلامات بقيادة الدكتور أحمد يحيى، وحتى أواخر الشهر الحالي.

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