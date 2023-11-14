الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

وزير الخارجية الإيطالي: أرسلنا مساعدات إنسانية في طريقها لقطاع غزة

أنطونيو تاياني
أنطونيو تاياني

 

قال وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني، اليوم الثلاثاء، إن مساعدات إنسانية أرسلتها إيطاليا لغزة في طريقها، إلى داخل القطاع خلال هذه الساعات، بحسب وكالة "رويترز".

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وأضاف "تاياني"، أمام لجنتي الشؤون الخارجية والدفاع بالبرلمان الإيطالي، "أرسلت إيطاليا طائرتين عسكريتين من طراز سي-130 تحملان 16 طنًا من المساعدات الإنسانية، وهي في طريقها إلى غزة خلال هذه الساعات" عبر معبر رفح.

 

أكد وزير خارجية اليونان جيورجوس جيرابيتريسيس أنه حان الوقت لتطبيق القيم الإنسانية وتحديد  هدنة إنسانية التي تسمح بإقامة ممرات لضمان وصول المساعدات الإنسانية الكاملة في قطاع غزة موضحا ان هذه الهدنة سوف تساعد علي تقديم المساعدة الطبية بشكل فوري إلي المحتاجين وتسهيل استعادة البنية التحتية المتضررة.

وقال الوزير  في تصريحات صحفية وزعتها سفارة اليونان بالقاهرة اليوم - إن الخارجية اليونانية بذلت جهدا كبيرا لضمان نقل رعاياها اليونانيين الذين يرغبون مغادرة إسرائيل خاصة في قطاع غزة الذي مزقته الحرب بشكل آمن موضحا أنه تم الانتهاء من عمليات الإجلاء أمس إلي مصر أمس بسلام .

وفي سياق متصل أكد سلطان عمان هيثم بن طارق، مبادئ بلاده الثابتة لإقامةِ الدولةِ الفلسطينيةِ وعاصِمَتُها القُدسُ الشرقيةُ، وضرورةِ تَحَمُّلِ المجتمعِ الدوليِّ مسئولياتِه والتزاماتِه تجاهَ القضيةِ الفلسطينيةِ، والمسارعةِ في إيجادِ حلولٍ جذريةٍ لتحقيقِ آمالِ الشعبِ الفلسطيني في إقامةِ دولتِه المستقلةِ.

وشدد السلطان هيثم - في كلمته خلال افتتاح دور الانعقاد السّنوي الأول للدورة الثامنة لمجلس عُمان حسبما ذكرت وكالة الأنباء العمانية - على ثوابت بلاده السياسيةِ المبنيةِ على مبادئِ حُسنِ الجِوار، وعدمِ التدخلِ في الشئونِ الداخليةِ للآخرين، وعلى إرساءِ نظامٍ عادلٍ لتبادلِ المنافعِ والمصالح، وعلى إقامةِ أسسِ الاستقرارِ والسلامِ والإسهامِ فيها بإيجابية.

 

 

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