انطلاق حملة من حقك تنظمي في البحر الأحمر .. صور

انطلقت اليوم الثلاثاء ، حملة من حقك تنظمي بمحافظة البحر الأحمر، والتي تستمر على مدار 3 أيام في الفترة من 14 إلى 16 نوفمبر 2023 بجميع العيادات الثابتة والمتنقلة .

وقالت الدكتورة مروة حمدي، مدير إدارة تنظيم الأسرة بالبحر الأحمر، إن اليوم الأول شهد إقبالا كبيرا من أهالي السنتر الليبي بالغردقة وبرعاية الطفل ووحدات الميناء والأحياء ومركز الحضري، حيث تقوم الحملة بأعمال الكشف وتوفير وسائل تنظيم الأسرة بالمجان من اللولب هرموني وكبسولة الامبلانون واللولب النحاسي، هذا بخلاف الحقن والحبوب الأحادية والمركبة والكشف بالسونار وكشف الباطني والأطفال والجلدية وعيادة المبادرات الرئاسية للكشف على الأمراض المزمنة وتقديم كل الخدمات بالمجان.

وأشارت حمدي إلى أن القافلة خلال اليوم الأول نفذت ندوات توعوية حول تنظيم الأسرة وأهمية المباعدة بين الولادات والصحة الإنجابيةوأهميتها وأخطار الختان

واضافت حمدى أن الحملة تقام تحت شعار من حقك تنظمى بإدارة الغردقه على مستوى ٦ وحدات ثابته مستشفى الغردقه العام و رعايه طفل الغردقه و مكتب الصحه ووحده الميناء و الاحياء والمركز الحضري على مدى ثلاثه ايام من ١٤ الى ١٦ نوفمبر بالاضافة العيادات المتنقله بأماكن خلف السنتر الليبي وابو عشره والنجده بواقع عيادتين للكشف واحده للنساء وتنظيم الاسره والثانية الباطني والاطفال ويتم الكشف وصرف العلاج والوسائل بالمجان

وبلغ اجمالي المنتفعات ٥٢٥ منتفعه ١٣١ حصول على وسيله ١٣٠ كشف باطنه و اطفال و٢٦٤ مشوره وكشف نسا ومتابعه حمل وسونار ومتابعه وسيله