الهلال الأحمر الفلسطيني: غزة تحتاج إلى كثير من المساعدات الطبية

قال أحمد جبري مدير الإسعاف في الهلال الأحمر الفلسطيني، إنّ المستشفيات في جنوب قطاع غزة ممتلئة بالكامل بالمصابين، كما أكد أنّ الجانب المصري يبذل جهودا كبيرة لتأمين المساعدات في قطاع غزة.

شاحنات المساعدات

وأضاف “جبري” تصريح خاص لقناة “القاهرة الإخبارية” أن غزة لا تزال بحاجة إلى المزيد من المساعدات خاصة الطبية، لافتا إلى أنّ نفاد الوقود في شاحنات المساعدات يعيق عمليات استلام المساعدات.

إسعاف الهلال الأحمر الفلسطيني

وأشار مدير إسعاف الهلال الأحمر الفلسطيني، إلى أنّ جيش الاحتلال يطلق النار على قوافل المساعدات التي تصل إلى مستشفيات غزة.