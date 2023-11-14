بنزيما أفضل لاعب في الجولة 13 من الدوري السعودي

حصل النجم الفرنسي كريم بنزيما لاعب فريق الاتحاد السعودي على جائزة أفضل لاعب في الجولة 13 من الدوري السعودي للمحترفين "دوري روشن"، بعد المستوى الكبير الذي قدمه.

وقاد كريم بنزيما فريق الاتحاد للفوز على أبها بنتيجة 4-2 في المباراة التي جمعت بينهما يوم الجمعة الماضي، في إطار منافسات الجولة 12 من دوري روشن.

وسجل كريم بنزيما هاتريك في المباراة وصنع هدف أخر ليستحق أن يكون أفضل لاعب في الجولة الـ 13.

وتكشف لغة الأرقام عن المستوى المتميز الذي يقدمه بنزيما بقميص النمور هذا الموسم، حيث خاض 11 مباراة سجل خلالها 8 أهداف وصنع 4 أهداف أخرى وبلغت دقة التمرير 85% وقدم 12 مساهمة تهديفية.

وكيل أعمال غالاردو يكشف حقيقة مفاوضاته مع الاتحاد

كشف خوان بريوس وكيل أعمال المدرب الأرجنتيني مارسيلو غالاردو، حقيقة الأنباء التي ترددت مرخرًا حول اقترابه من تولي مهمة القيادة الفنية لفريق الاتحاد السعودي.

وقال بريوس في تصريحات نقلتها وسائل الإعلام السعودية: " بالفعل توجد هناك مفاوضات مع الاتحاد وغالاردو لا يمانع من التدريب في الدوري السعودي ".

وأشار إلى أن غالاردو منفتح على خوض التجربة في المملكة العربية السعودية في ظل الطفرة التي تشهدها الكرة هناك، والتنافسية الكبيرة التي أصبح يتمتع بها دوري روشن.

كما أبدى المدرب إعجابه بقدرة الدوري السعودي على استقطاب النجوم الكبار من حول العالم، والارتقاء بمستواه الفني، وجذب أنظار الجماهير والمتابعين حول العالم واتساع رقعة المشاهدة للدوري.