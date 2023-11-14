محافظ البحر الأحمر يوجه بتكثيف الحملات التموينية على الأسواق

وجه اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، بضرورة المتابعة الدقيقة والمستمرة لأنشطة التموين بمحافظة البحر الأحمر.

وتنفيذًا لهذه التوجيهات، قام وكيل وزارة التموين بزيارة تفقدية ميدانية لمتابعة إنتاج الدقيق البلدي المدعم في مطحن الاخوة الطحانون بالغردقة، وتم خلال الزيارة التأكد من توافر احتياطيات الدقيق المدعم بالمطحن ومطابقتها للمواصفات المطلوبة. كما شملت الجولة تفقد مستودع تعبئة البوتاجاز بمدينة الغردقة للتأكد من توفر اسطوانات البوتاجاز بالأوزان القانونية.

وتمت متابعة السلع التموينية في فرع الشركة المصرية لتجارة الجملة، حيث تم التأكد من توافرها بالكميات المطلوبة والمواصفات المحددة.

وفي سياق مراقبة جودة الخبز ومتابعة سير العمل، تم زيارة عدة مخابز بلدية للتأكد من جودة ووزن الرغيف المنتج ومدى توافقه مع المواصفات المحددة، وكذلك مراقبة مستوى النظافة العامة داخل المخابز.

وتأتي هذه الجهود المستمرة في إطار الارتقاء بجودة السلع التموينية وضمان توافرها بمواصفات عالية الجودة، يأتي ذلك وفقاً لتوجيهات ومتابعة محافظ البحر الأحمر، للحفاظ على استقرار وجودة السلع التموينية في المحافظة.