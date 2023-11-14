بروتوكول تعاون بين سيتي كلوب واتحاد السباحة لرعاية ودعم 6 آلاف لاعبًا

وقع الدكتور مصطفى عزام رئيس مجموعة اندية سيتي كلوب والمهندس ياسر إدريس رئيس الاتحاد المصري للسباحة بروتوكول تعاون يتضمن تنظيم بطولات داخلية في فروع سيتي كلوب بمختلف المحافظات تحت إشراف الاتحاد، إضافة إلى استضافة بطولات المناطق وتنظيم دورات تدريبية لمعلمي السباحة في سيتي كلوب وإعداد وتأهيل اللاعبين بها للوصول بهم إلى مستوى البطولة واكتشاف الموهوبين منهم لإشراكهم في الأحداث الرياضية برعاية الاتحاد والمساعدة في تسويقهم.

جاء ذلك خلال زيارة المهندس ياسر إدريس لمقر إدارة مجموعة أندية سيتي كلوب بحضور الكابتن أيمن صلاح نائب رئيس المجموعة المشرف على النشاط الرياضي والكابتن أشرف الفار مدير النشاط الرياضي والكابتن طارق لبيب المدير الفني للسباحة بسيتي كلوب.

وأشار الدكتور مصطفى عزام رئيس مجموعة أندية سيتي كلوب خلال مراسم التوقيع إلى أن التعاون مع اتحاد السباحة يعد من أهم البروتوكولات التي وقعتها المجموعة لما تتمتع به أندية سيتي كلوب من قاعدة كبيرة في اللعبة تبلغ نحو ستة آلاف لاعب ولاعبة منتشرين في جميع الفروع بأنحاء الجمهورية، مما يعد نقلة نوعية لهم ولخطط سيتي كلوب الهادفة إلى خلق قاعدة رياضية حقيقية تفيد الرياضة المصرية مستقبلًا، خاصةً بعد إشهار النادي رسميًا.

فيما أكد المهندس ياسر إدريس رئيس الاتحاد المصري للسباحة أن أهمية بروتوكول التعاون ينطلق من تخصص سيتي كلوب في إدارة وتشغيل المنشآت الرياضية وإنشاء الأندية الخاصة والأكاديميات الرياضية وانتشار فروعها في جميع أنحاء الجمهورية ، وهو ما يلتقي مع هدف الاتحاد من نشر اللعبة وانتقاء الموهوبين من أجل تكوين قاعدة رياضية حقيقية.