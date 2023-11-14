الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

حفل غنائي لفرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية في الأوبرا

فرقة عبد الحليم نويرة
فرقة عبد الحليم نويرة

تحيي فرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية حفلاً جديدًا، ضمن موسم الحفلات الشتوية على عدد من مسارح الاوبرا المصرية.

موعد حفل فرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية 2023

يقام حفل فرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية في الـ 30 من نوفمبر الجاري، على المسرح الكبير بالاوبرا في تمام الثامنة مساءً.

ومن المقرر أن يحييها عدد من المطربين، وتقدم الفرقة خلالها مجموعة كبيرة من أغنيات الزمن الجميل التي تطرب الجمهور الحاضر منها "أنا المصرى - أهو ده اللى صار - الشيطان لـ سيد درويش، فى قلبى غرام  لـ عبد العظيم محمد، حبيبى واحشنى لـ محمد الموجى، تخونوه - سلامات يا حبايب - حنين لـ بليغ حمدى".

 

يذكر أن فرقة عبد الحليم نويرة تأسست في عام 1967 بقـيادة المايسترو عبد الحليم نويرة الذي كان له الفضل في تأسيسها تحت اسم فرقة الموسيقى العربية؛ بهدف إحياء التراث الغنائي الأصيل لتقديم الأشكال الغنائية والموسيقية التراثية المختلفة.

وفرق الموسيقى العربية بالأوبرا التى تشرف عليها الفنانة جيهان مرسى (عبد الحليم نويرة - القومية العربية للموسيقى - التراث ‏للموسيقى العربية - الإنشاد الدينى - أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربى)، سلسلتى وهابيات وكلثوميات وحفلات طلاب مركز ‏تنمية المواهب.

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