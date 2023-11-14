مجلس عمداء جامعة كفر الشيخ: تعزيز الإنتماء و تشجيع المبتكرين والمبدعين

عقد مجلس عمداء جامعة كفرالشيخ، برئاسة الدكتورعبد الرازق دسوقي رئيس الجامعة، الثلاثاء، اجتماعه الدوري لمناقشة واستعراض المستجدات والموضوعات المعروضة على المجلس، بحضور الدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور اسماعيل القن نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.

وقدم مجلس العمداء، التهنئة إلى الدكتور بسيوني هليل لصدور القرار الجمهوري بتعينه عميداً لكلية الطب البيطري، والدكتور صباح ابو الفتوح لتكليفها بأعمال عميد كلية التمريض، والدكتور نجلاء الأشرف لتكليفها بأعمال عميد كلية التربية النوعية، متمنياً التوفيق لجميع عمداء الكليات.

وناقش مجلس عمداء جامعة كفر الشيخ، متابعة العملية التعليمية للعام الجامعى 2023/2024 بكليات ومعاهد الجامعة وفقا للخطة الزمنية المعلنة، والتأكيد على أن العمل يجري وفقاً للخطة الشاملة، وأن الجامعة تضع دائماً نصب أعينها مصلحة الطالب الجامعي، وتعمل جاهدة لتوفير مايلزم من سبل الدعم والرعاية، كما وجه رئيس الجامعة، بسرعة الانتهاء من اصدار الكارنيهات الجديدة للطلاب، ومتابعة تحصيل المصروفات الدراسية .

وأكد رئيس جامعة كفر الشيخ، اتخاذ الإجراءات اللازمة للاستعداد لفصل الشتاء في جميع كليات ووحدات الجامعة، والتي تشمل انتهاء أعمال الصيانة للمباني والمنشآت ومنظومة الكهرباء والصرف الصحي والحريق، وتجهيز المدرجات وقاعات المحاضرات والمعامل والمكتبات والعيادات الطبية بالكليات، ومتابعة النظافة الدورية داخل الحرم الجامعي، ووضع اللوحات الإرشادية، إلى جانب التنبيه بضرورة الالتزام الصارم بأعمال التأمين والحماية للحرم الجامعي وكافة منشآت الجامعة ومرافقها، موجها بضرورة ترشيد جميع أوجه الانفاق.

واستعرض مجلس عمداء جامعة كفر الشيخ، متابعة ما تم إنجازه من الخطة البحثية للجامعة، ومتابعة وتنفيذ المعايير الرئيسية للتصنيفات الدولية، والتأكيد على الاستمرار فى تميز الجامعة فى كافة المجالات والعمل على وصول الجامعة لافضل المراكز المتقدمه فى كافة التصنفيات الدولية.

ووجه رئيس الجامعة، عمداء الكليات بمتابعة استمرار خطة الأنشطة الطلابية والمسابقات البحثية وتشجيع الطلاب على المشاركة الفعالة، وتنظيم الندوات والبرامج التوعوية والحد من الظواهر السلبية ومواجهة الأفكار الهدامة وغير السوية مع تعظيم دور اتحاد الطلاب في الترويج لتلك الأنشطة، والتي تساعد على ادماج الطاقات الإيجابية وتنمية المهارات الإبداعية، واستثمارها في تطوير السمات الشخصية وتعزيز الانتماء والهوية، مؤكداً حرص الجامعة على تشجيع المبتكرين والمبدعين .

وتابع مجلس عمداء جامعة كفر الشسخ، استمرار حملة التشجير بمقر الجامعة، التي جرى تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة، في فعاليات الاسبوع البيئي للجامعة.

وقال رئيس الجامعة إن حملة التشجير تهدف لتعزيز الجهود الرامية للحفاظ على البيئة والغطاء الأخضر، وأيضًا لدعم وتطوير عملية التخطيط وإدارة المساحات الخضراء داخل المحيط الجامعي، ولإضفاء الصورة الجمالية على الطرقات وشوارع الجامعة.

وأكد مجلس عمداء جامعة كفرالشيخ، استمرار المشاركة الفعالة بالقوافل الطبية والتي لا تقتصر فقط على كونها طبية بل توعوية وخدمية تهدف الى مشاركة مجتمعية فعالة، واستمرار متابعة نشاط قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ودوره في مجال محو الأمية وتعليم الكبار وكذلك، تنظيم وإطلاق القوافل التنموية الشاملة للقرى الأكثر احتياجا ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وتنظيم زيارات طلابية للمشروعات القومية الكبرى التي تنفذها الدولة بمختلف القطاعات للتعرف على حجم المشروعات التي يتم تنفيذها بمختلف أنحاء الجمهورية، مؤكداً على رعاية ودعم الموهوبين من ذوي الهمم بقرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" من خلال المتخصصين من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة وتنظيم معرض للموهوبين منهم.