أزهر سوهاج يوجه بتكثيف الجهود لتنفيذ مبادرة «علمني» بمعاهد المرحلة الإبتدائية
التقى فضيلة الدكتور أحمد حمادي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية، الموجهين الأوائل في تخصصات اللغة العربية واللغة الإنجليزية والرياضيات لمتابعة تنفيذ مبادرة «علمني»، وذلك بقاعة الاجتماعات بديوان عام المنطقة.
وتناول الاجتماع مناقشة نتائج تنفيذ مبادرة «علمني» خلال شهر أكتوبر بمعاهد المرحلة الابتدائية التابعة للمنطقة، والوقوف على آخر المستجدات، وذلك بحضور الأستاذ هيثم خلف مرزوق، مدير إدارة التوجيه الفني والمسؤولين عن المبادرة.
وخلال اللقاء، أشار رئيس المنطقة إلى أهمية المبادرة وهدفها وتكثيف الجهود من أجل تحسين مستوى الطلاب وأن تطبيقها في المرحلة الابتدائية يأتي في إطار شمول السلم التعليمي من بدايته، مضيفًا أن المنطقة تستهدف الارتقاء بمستوى الطالب الأزهري، ومن ثم تتبنى جميع المبادرات والأفكار التي تسهم في ذلك.
جدير بالذكر أن مبادرة «علمني» انطلقت العام الماضي بمعاهد المرحلة الابتدائية بناء على توجيهات رئيس المنطقة، بهدف تحسين مستوى تلاميذ المرحلة الابتدائية في اللغة العربية والإنجليزية والرياضيات، تحت إشراف إدارة التوجيه الفني.
وفي سياق متصل شهد فضيلة الدكتور أحمد حمادي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية، إنطلاق فعاليات مسابقة «الملتقى الفكري» لطلاب وطالبات المعاهد الأزهرية في المراحل التعليمية كافة، بنطاق محافظة سوهاج، تحت شعار «التعليم للتميز والتميز للجميع».
وتنظم إدارة رعاية الطلاب بمنطقة سوهاج الأزهرية، برئاسة محمد جمال، مدير الإدارة، فعاليات المسابقة في الفترة من 13 حتى 23 من شهر نوفمبر 2023م، بقاعة الاجتماعات بديوان عام المنطقة، حيث بدأت بطلاب وطالبات المرحلة الإبتدائية.
وخلال اللقاء، أشاد رئيس المنطقة بمستوى الطلاب المشاركين، عقب استماعه لبعض النماذج المشاركة في المسابقة، كما استمع فضيلته لشرح مدير إدارة رعاية الطلاب حول المسابقة، ومراحلها وكيفية الاشتراك فيها من المعاهد.
ومن المقرر أن يشارك الطلاب والطالبات أصحاب المراكز الأولى في المنافسة على مستوى الجمهورية.