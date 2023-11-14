أزهر سوهاج يوجه بتكثيف الجهود لتنفيذ مبادرة «علمني» بمعاهد المرحلة ‏الإبتدائية

التقى فضيلة الدكتور أحمد حمادي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية، الموجهين الأوائل في تخصصات اللغة العربية واللغة الإنجليزية والرياضيات لمتابعة ‏تنفيذ مبادرة «علمني»، وذلك بقاعة الاجتماعات بديوان عام المنطقة. ‏

وتناول الاجتماع مناقشة نتائج تنفيذ مبادرة «علمني» خلال شهر أكتوبر بمعاهد المرحلة ‏الابتدائية التابعة للمنطقة، والوقوف على آخر المستجدات، وذلك بحضور الأستاذ هيثم خلف ‏مرزوق، مدير إدارة التوجيه الفني والمسؤولين عن المبادرة.‏

وخلال اللقاء، أشار رئيس المنطقة إلى أهمية المبادرة وهدفها وتكثيف الجهود من أجل تحسين ‏مستوى الطلاب وأن تطبيقها في المرحلة الابتدائية يأتي في إطار شمول السلم التعليمي من ‏بدايته، مضيفًا أن المنطقة تستهدف الارتقاء بمستوى الطالب الأزهري، ومن ثم تتبنى جميع ‏المبادرات والأفكار التي تسهم في ذلك. ‏

جدير بالذكر أن مبادرة «علمني» انطلقت العام الماضي بمعاهد المرحلة الابتدائية بناء على ‏توجيهات رئيس المنطقة، بهدف تحسين مستوى تلاميذ المرحلة الابتدائية في اللغة العربية ‏والإنجليزية والرياضيات، تحت إشراف إدارة التوجيه الفني.

وفي سياق متصل شهد فضيلة الدكتور أحمد حمادي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية، ‏إنطلاق فعاليات مسابقة «الملتقى الفكري» لطلاب وطالبات المعاهد الأزهرية في المراحل ‏التعليمية كافة، بنطاق محافظة سوهاج، تحت شعار «التعليم للتميز والتميز للجميع».‏

وتنظم إدارة رعاية الطلاب بمنطقة سوهاج الأزهرية، برئاسة محمد جمال، مدير الإدارة، فعاليات المسابقة في الفترة من 13 ‏حتى 23 من شهر نوفمبر 2023م، بقاعة الاجتماعات بديوان عام المنطقة، حيث بدأت بطلاب ‏وطالبات المرحلة الإبتدائية.‏

وخلال اللقاء، أشاد رئيس المنطقة بمستوى الطلاب المشاركين، عقب استماعه لبعض النماذج ‏المشاركة في المسابقة، كما استمع فضيلته لشرح مدير إدارة رعاية الطلاب حول المسابقة، ‏ومراحلها وكيفية الاشتراك فيها من المعاهد.‏

ومن المقرر أن يشارك الطلاب والطالبات أصحاب المراكز الأولى في المنافسة على مستوى ‏الجمهورية.‏