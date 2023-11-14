228 مليار دولار استثمارات الصين في إفريقيا.. فيديو

كشف الخبير الاقتصادي أحمد أبو علي، تفاصيل استضافة مصر مؤتمر التجارة البينية الإفريقية، قائلا: مصر ليست في معزل عن الدائرة الإقليمية والقارة الإفريقية.

وتابع خلال لقائه مع الإعلامية فاتن عبد المعبود، ببرنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، أنه لا بد أن تكون هناك رغبة حقيقية وجادة للدول الأفريقية في تحقيق التكامل فيما بينها وإقامة منطقة تجارة حرة.



وأكد أن المدخل الاقتصادي أكثر المداخل التي تحدث تقارب بين شمال القارة وجنوبها، لافتا إلى أن المدخل الاقتصادي كان مدخلا لتوغل الأجنبية في القارة السمراء.



أهمية استعادة مصر للريادة الإفريقية

ولفت الخبير الاقتصادي أحمد أبو علي، إلى أن الصين الدولة الأكبر من حيث حجم الاستثمارات أو التجارة البينية والدولية في القارة الأفريقية بمعدل بلغ 228 مليار دولار.



وأوضح أن الرئيس السيسي أدرك منذ اللحظة الاولى قبل 9 سنوات أهمية استعادة مصر للريادة الإفريقية وهذا يأتي من خلال تحقيق التكامل التجاري.