إنطلاق "الملتقى الفكري" لطلاب وطالبات المعاهد الأزهرية بسوهاج
شهد فضيلة الدكتور أحمد حمادي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية، إنطلاق فعاليات مسابقة “الملتقى الفكري” لطلاب وطالبات المعاهد الأزهرية في المراحل التعليمية كافة، بنطاق محافظة سوهاج، تحت شعار "التعليم للتميز والتميز للجميع".
وتنظم إدارة رعاية الطلاب بمنطقة سوهاج الأزهرية، برئاسة محمد جمال، مدير الإدارة، فعاليات المسابقة في الفترة من 13 حتى 23 من شهر نوفمبر 2023م، بقاعة الاجتماعات بديوان عام المنطقة، حيث بدأت بطلاب وطالبات المرحلة الإبتدائية.
وأشاد رئيس المنطقة بمستوى الطلاب المشاركين، عقب استماعه لبعض النماذج المشاركة في المسابقة، كما استمع فضيلته لشرح مدير إدارة رعاية الطلاب حول المسابقة، ومراحلها وكيفية الاشتراك فيها من المعاهد.
ومن المقرر أن يشارك الطلاب والطالبات أصحاب المراكز الأولى في المنافسة على مستوى الجمهورية.