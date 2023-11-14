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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

إنطلاق "الملتقى الفكري" لطلاب وطالبات المعاهد الأزهرية ‏بسوهاج

فعاليات مسابقة الملتقى
فعاليات مسابقة الملتقى الفكري

شهد فضيلة الدكتور أحمد حمادي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية، ‏إنطلاق فعاليات مسابقة “الملتقى الفكري” لطلاب وطالبات المعاهد الأزهرية في المراحل ‏التعليمية كافة، بنطاق محافظة سوهاج، تحت شعار "التعليم للتميز والتميز للجميع".‏

وتنظم إدارة رعاية الطلاب بمنطقة سوهاج الأزهرية، برئاسة محمد جمال، مدير الإدارة، فعاليات المسابقة في الفترة من 13 ‏حتى 23 من شهر نوفمبر 2023م، بقاعة الاجتماعات بديوان عام المنطقة، حيث بدأت بطلاب ‏وطالبات المرحلة الإبتدائية.‏

وأشاد رئيس المنطقة بمستوى الطلاب المشاركين، عقب استماعه لبعض النماذج ‏المشاركة في المسابقة، كما استمع فضيلته لشرح مدير إدارة رعاية الطلاب حول المسابقة، ‏ومراحلها وكيفية الاشتراك فيها من المعاهد.‏

ومن المقرر أن يشارك الطلاب والطالبات أصحاب المراكز الأولى في المنافسة على مستوى ‏الجمهورية.‏

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