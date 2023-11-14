الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

شهداء في قصف إسرائيلي استهدف مخيم طولكرم

أرشيفية
أرشيفية

استشهد 3 شبان فلسطينيين بصاروخ أطلقته قوات الاحتلال الإسرائيلية في طولكرم، وفق لما أعلن مستشفى ثابت ثابت الحكومي، فجر الثلاثاء.

 

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وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، فقد قتل الشبان الثلاثة، فجر اليوم الثلاثاء، بصاروخ أطلق من طائرة مسيرة إسرائيلية.

وقتل شابان أيضا، الليلة الماضية، خلال اقتحام قوات إسرائيلية مخيم طولكرم، بعد إصابتهما بالرصاص الحي في الصدر، وفقما ذكرت وزارة الصحة الفلسطينية.

كذلك أصيب 4 شبان في المخيم برصاص قناصة إسرائيليين كانوا منتشرين على أسطح المنازل والمباني.

ومنعت القوات الإسرائيلية بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية في البداية سيارات الإسعاف من دخول المخيم، وقامت باعتراضها وإعاقة عملها عبر إيقافها وتفتيشها تفتيشا دقيقا، قبل أن تتمكن من الوصول إلى الإصابات ونقلها للمستشفى.

وقامت جرافة مجنزرة بتجريف شارع المدارس على مدخل المخيم، وتخريب البنى التحتية فيه، في الوقت الذي اقتحمت فيه قوات إسرائيلية عددا من منازل المواطنين في المنطقة، واعتلت أسطحها، وسط إطلاقها للأعيرة النارية على كل شيء متحرك.

ويعتبر هذا الاقتحام الثاني للمخيم خلال أسبوع، الذي شهد قتل قوات خاصة لأربعة شبان، وإصابة ستة مواطنين، وتخريب البنى التحتية لشوارعه وأزقته.

وارتفع بمجموع شهداء مناطق الضفة الغربية إلى 188 شهيدا منذ اندلاع العدوان الإسرائيلي في السابع من أكتوبر.

 

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