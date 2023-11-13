مطار شرم الشيخ الدولي يستقبل أولى رحلات شركة Tailwind

استقبل مطار شرم الشيخ الدولي أولى رحلات شركة Tailwind القادمة من اسطنبول و التي تحمل على متنها ١٦٥ راكب.

يأتي ذلك في إطار جهود وزارة الطيران المدني في إستقطاب وجهات سياحية جديدة خلال الموسم الشتوى الحالي حيث تم وضع جدول تشغيل للرحلة بواقع رحلة أسبوعيا.

و على الفور أصدر الطيار/ أحمد منصور رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات التعليمات بحسن إستقبال الطائرة و تقديم كافة الخدمات الممكنة لطاقم الطائرة و الركاب و بالفعل احتفلت إدارة المطار بطاقم الطائرة و الركاب و قاموا بتسهيل جميع إجراءات الوصول.