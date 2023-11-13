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د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

مطار شرم الشيخ الدولي يستقبل أولى رحلات شركة Tailwind

مصر للطيران
مصر للطيران

 

استقبل مطار شرم الشيخ الدولي أولى رحلات شركة Tailwind القادمة من اسطنبول و التي تحمل على متنها ١٦٥ راكب.

يأتي ذلك في إطار جهود وزارة الطيران المدني في إستقطاب وجهات سياحية جديدة خلال الموسم الشتوى الحالي حيث تم وضع جدول تشغيل للرحلة بواقع رحلة أسبوعيا.

و على الفور أصدر الطيار/ أحمد منصور رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات التعليمات بحسن إستقبال الطائرة و تقديم كافة الخدمات الممكنة لطاقم الطائرة و الركاب و بالفعل احتفلت إدارة المطار بطاقم الطائرة و الركاب و قاموا بتسهيل جميع إجراءات الوصول.

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