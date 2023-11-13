الإثنين 13 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

وزير الخارجية لنظيرته الألمانية: نشدد على إنهاء الوضع المأساوى في غزة

وزير الخارجية ونظيرته
وزير الخارجية ونظيرته الألمانية

تلقي سامح شكري، وزير الخارجية، اتصالا هاتفيا من نظيرته الألمانية أنالينا بيربوك، اليوم الأثنين؛ للتباحث حول الأوضاع في قطاع غزة.

وقال السفير أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، عبر الصفحة الرسمية للوزارة على منصة إكس، إن الوزيران تبادلا التقييم ووجهات النظر حول وقف إطلاق النار في غزة، وإيصال المساعدات الإنسانية الكافية لـ قطاع غزة، ومنع توسيع الصراع.

وأوضح أبو زيد، أن وزير الخارجية سامح شكري أكد على حتمية تحقيق وقف فوري لإطلاق النار، وإنهاء الوضع الإنسانى المأساوى بـ غزة.

مواد متعلقة

وزير الخارجية يستقبل المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة.. غدًا

تصريح جديد من وزير الخارجية الإسرائيلي بشأن القتال في غزة
الجريدة الورقية