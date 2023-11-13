وزير الخارجية لنظيرته الألمانية: نشدد على إنهاء الوضع المأساوى في غزة

تلقي سامح شكري، وزير الخارجية، اتصالا هاتفيا من نظيرته الألمانية أنالينا بيربوك، اليوم الأثنين؛ للتباحث حول الأوضاع في قطاع غزة.

وقال السفير أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، عبر الصفحة الرسمية للوزارة على منصة إكس، إن الوزيران تبادلا التقييم ووجهات النظر حول وقف إطلاق النار في غزة، وإيصال المساعدات الإنسانية الكافية لـ قطاع غزة، ومنع توسيع الصراع.

وأوضح أبو زيد، أن وزير الخارجية سامح شكري أكد على حتمية تحقيق وقف فوري لإطلاق النار، وإنهاء الوضع الإنسانى المأساوى بـ غزة.