سيدات مصر تخسرن من رواندا والصين فى بطولة العالم البارالمبية للكرة الطائرة

خسر منتخبنا الوطنى البارالمبى للكرة الطائرة للسيدات بثلاثة أشواط دون رد من نظيره الراوندى فى بطولة العالم التى تستضيفها القاهرة على ملاعب الصالات المغطاة بنادى النادى بالعاصمة الإدارية ، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ، والتى تستمر حتى السبت المقبل ، وتعد آخر محطة من محطات التأهل للدورة الأوليمبية المقبلة بباريس 2024.

و خسر المنتخب من نظيره الصينى بطل العالم ثلاثة أشواط دون رد فى لقائه الثانى الذى أقيم اليوم أيضا ، واسفرت بقية مباريات السيدات عن فوز سلوفينيا على هولندا 3/0 ، والبرازيل على كندا 1/3 ، وألمانيا على منغوليا 3/0 ، وفى منافسات الرجال فاز المنتخب الإيرانى على اليابان 3/0 ، والصين على البرازيل 3/1 ، وفرنسا على بريطانيا بنفس النتيجة ، والمانيا على أوكرانيا 3/0 .

وتدرب مساء اليوم منتخبنا الوطنى للرجال تحت قيادة اللواء أيمن العفيفى المدير الفنى على ملعب الصالة الرئيسية التى تقام عليها المنافسات ، استعدادا للقاء المنتخب الرواندى فى ثان مبارباته فى بطولة العالم بعد أن حقق فوزا سهلا على المنتخب الجزائرى فى مباراة الإفتتاح بثلاثة أشواط نظيفة 25/17 ،25/11 ،25/23 ، وحرص

أعضاء اللجنة المنظمة للبطولة برئاسة الدكتور مصطفى صادق رئيس اتحاد الكرة الطائرة البارالمبى ،

واللواء منصور درويش نائب رئيس اللجنة المنظمة ونائب رئيس الاتحاد، وأحمد منطاش أمين صندوق الاتحاد ورئيس اللجنة المالية بالبطولة , والسيد غريب إدريس ، والسيد عصام محمد رئيس لجنة الحكام بالبطولة ، ونادية يوسف أعضاء مجلس الإدارة ، والدكتورة هويدا مندى مديرة البطولة ، وهشام السيد مساعد مديرة البطولة ، والسيد أمين عبد المنعم إبراهيم المدير التنفيذى للاتحاد ، على حضور التدريب والشد من أزر اللاعبين لتقديم مستوى قوى خلال المباراة وتحقيق الفوز للدخول فى المربع الذهبى ، والمنافسة للوقوف على منصات التتويج .

قال اللواء منصور درويش نائب رئيس اللجنة المنظمة ونائب رئيس الاتحاد والمتحدث الرسمى للاتحاد والبطولة ، إن

منتخب مصر للسيدات الذى يخوض منافسات البطولة معظم لاعباته من العناصر الجديدة وصغيرة السن والتى تعد أمال منتخبنا فى السنوات المقبلة ، ولذلك كانت الهزيمة من المنتخب الصينى بطل العالم طبيعية ، بسبب فارق الخبرة لصالح التنين الصينى ، ومع ذلك قدمت لاعبات مصر مباراة لا بأس بها ، رغم فارق الإمكانيات الفنية والمهارية بين منتخبنا ونظيره الصينى .

يضم منتخب السيدات اللاعبات ، إسراء إسماعيل ، نورا عبد الحليم ، أسماء أحمد ، نبيلة عبد الباقي ، شيماء سيد ، رجاء حسين ، أسماء بدر ، هوانم حليم ، غادة محمد ، سهيلة طه ، أسماء سيد ، زينب فوزي ، نورهان صلاح ، ياسمين هاني ، سعده سيد , الشيماء محمد ، ومعهن الجهاز الفنى

بقيادة الدكتور محمد عبد الشافي المدير الفني ، وصبري البرعي مدربا .

أما منتخب الرجال فيضم اللاعبين ، هشام صلاح الدين ، ياسر سعد ، محمد عبد الله ، السيد موسى ، عبد النبي حسن ، أحمد محمد فضل ، أشرف زغلول ، مطاوع عبد الباقي ، محمد سعد ، حسام مسعود ، أحمد محمد خميس ، زكريا السيد ، أحمد محمد حسن ، محمد إبراهيم ، أنور رمضان ، حماده سيد ، فارس محمد ، محمد حمدي ، محمد السيد ، عبد الله رزق ، ومعهم اللواء أيمن العفيفى مديرا فنيا ، وطاهر البهائي مدربا عاما ، وعادل عشوش المدرب والقائم بأعمال المدير الإداري .

يشارك في البطولة 17 دولة ، هى الجزائر ، والبرازيل ، وكندا ، والكونغو ، وفرنسا ، وألمانيا ، وبريطانيا العظمى ، والهند ، وإيران ، واليابان ، ورواندا ، والصين ، وأوكرانيا ، ومنغوليا ، وهولندا ، وسلوفينيا ، بالإضافة إلى مصر الدولة المنظمة .