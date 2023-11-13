بايرن ميونيخ يتحرك لضم إريك داير من توتنهام

يبحث نادي بايرن ميونخ الالماني للتعاقد مع إريك داير لاعب توتنهام خلال سوق الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير .

ويأمل بايرن ميونخ في حسم صفقة المدافع صاحب 29 عاما لاسيما وأنه الموسم الأخير مع نادي توتنهام وليس هناك تقدم بشأن عقده الجديد مع توتنهام .

وأفادت " فوتبول إنسايدر " البريطانية في وقت سابق فإن إريك داير سيغادر توتنهام هوتسبير في يناير أو الصيف المقبل في صفقة انتقال حر .

ويستهدف بايرن ميونيخ تعزيز دفاعاته بضم الإنجليزي الدولي ويسعى لملئ منطقة قلب الدفاع لديه بضم لاعب يتمتع بالخبرة.

ويريد توماس توخيل مدرب بايرن ميونيخ أن يتعاقد مع لاعبين في مركز قلب الدفاع وخط الوسط الدفاعي للمنافسة في البوندسليجا ودوري الأبطال .

تحيط مخاطر بهذه الصفقة بسبب أن داير لا يعد الخيار الأساسي في دفاع توتنهام حالياً ويأتي الخيار الرابع ولا يعد إريك داير مدافع توتنهام مفضلاً في النادي على حساب كل من كريستيان روميرو وميكي فان دي فين .