الندوة العلمية حول مواجهة التغيرات المناخية تختتم أعمالها في نواكشوط

اختتمت اليوم أعمال الندوة العلمية حول الحلول والاستعدادات الأمنية والمدنية لمواجهة التغيرات المناخية، التي عقدتها منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، بالتعاون مع جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، واللجنة الوطنية الموريتانية للتربية والعلوم والثقافة، بمدينة نواكشوط عاصمة الجمهورية الإسلامية الموريتانية، لمناقشة أحدث أساليب التأهب والاستعداد لمواجهة التغيرات المناخية، وسبل الحد من تداعياتها.

تأتي الندوة، التي عقدت خلال الفترة من 11 إلى 13 نوفمبر2023 بحضور عدد من المسؤولين بالجهات المنظمة وخبراء دوليين في مجال البيئة والتغيرات المناخية، في إطار احتفالية نواكشوط عاصمة الثقافة في العالم الإسلامي 2023.

وفي كلمته خلال الندوة أكد السيد نيانج مامودو، وزير التعليم العالي والبحث العلمي في موريتانيا، أهمية تطوير مبادرات علمية للتعريف بالتغيرات المناخية وتداعياتها البيئية والاجتماعية والاقتصادية، وضرورة إذكاء الوعي بالثقافة البيئية، مثمنا جهود الإيسيسكو في دعم دولها الأعضاء بمجال حماية البيئة.

ومن جانبه قدم الدكتور عادل صميدة، خبير بقطاع العلوم والتقنية بالإيسيسكو، ملخصا لعدد من مبادرات المنظمة في مجالات الحفاظ على البيئة ومواجهة تحديات التغيرات المناخية، مبرزا دور التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي بالمساهمة في تكيف مجتمعات العالم الإسلامي مع التحديات المصاحبة للتغيرات المناخية.

واستعرض المشاركون الممارسات الفضلى لمواجهة تحديات التغيرات المناخية والتكيف معها، من خلال الاستفادة من التقنيات الرقمية الحديثة والحلول الذكية في مجال الحفاظ على البيئة، بالإضافة إلى سبل وآليات تأهيل الشباب لمواجهة الكوارث الطبيعية ودعم الأمن البيئي العالمي.