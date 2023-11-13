الوظائف المطلوبة في الخدمات الصحية بوزارة الدفاع بالسعودية

يبحث العديد من السعوديين، على محركات البحث بموقع "جوجل"، اليوم الإثنين، عن وزارة الدفاع بالمملكة العربية السعودية، بعدما أعلنت عبر موقعها الإلكتروني بوابة التوظيف، عن توفر 52 وظيفة في قطاع الخدمات الصحية.

وبحسب ما جاء في بيان الخدمات الصحية بوزارة الدفاع، فأن المناطق التي تتوفر بها الوظائف كما يلي: "خميس مشيط، الظهران، جدة، الطائف، نجران، المدينة المنورة، حفر الباطن".

الوظائف المطلوبة في الخدمات الصحية بوزارة الدفاع

وأوضح إدارة الخدمات الصحية بوزارة الدفاع، أن التخصصات المطلوبة للوظائف الشاغرة، جاءت كالتالي:



مساعد طبيب أسنان.

أخصائي تمريض.

أخصائي أو فني تخطيط كهربائية القلب.

فني الصيانة الوقائية.

أخصائي سلامة.

أخصائي عقود.

طبيب استشاري قلب.

أخصائي قلب.

فني تجبير بالجبس.

فني أشعة.

طبيب نائب طوارئ.

استشاري أمراض صدرية.

فني مكافحه العدوى.

رابط التقديم على وظائف الخدمات الصحية بوزارة الدفاع

ويمكن التقديم على وظائف الخدمات الصحية بوزارة الدفاع بالمملكة العربية السعودية، عبر الرابط التالي :" اضغط هنــــــــــا".

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