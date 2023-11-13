الإثنين 13 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

تدشين مبادرة " المرأة تنتج وتصنع" بالمنيا

جانب من الفاعليات
جانب من الفاعليات

أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، على ضرورة السعي إلى تمكين المرأة بكافة المجالات لدعم مسيرة التنمية ، من منطلق أهمية الدور الرائد للمرأة المصرية في النهوض بالمجتمع.

 

وذلك تماشيا مع استراتيجية الدولة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ، لافتا ، إلى ضرورة تفعيل المبادرات الهادفة إلى تقديم كافة الدعم لتأهيل المرأة وتدريبها لدخول سوق العمل لتحسين المستوى الاقتصادي والمعيشي للأسر ، و لاسيما مبادرة "المرأة تنتج وتصنع" التي تسهم في تنمية موارد الأسرة والقضاء على البطالة .

 

وفى هذا السياق، تواصل الوحدات المحلية جهودها في تنفيذ مبادرة " المرأة تنتج وتصنع" حيث تم بدء المرحلة الأولى من المبادرة ، والخاص بتوعية وتأهيل وحصر الراغبات في التدريب بقريتي (دلجا - تل العمارنة) بمركز ديرمواس ، وفق الجدول الزمني المحدد ، من خلال تنظيم الندوات واللقاءات بالتنسيق مع وحدة السكان وشئون المرأة ، ووحدة التضامن وعدد من الرائدات المجتمعيات .

وتتضمن اللقاءات التوعية بجهود الدولة لخفض معدلات الزيادة السكانية،  وأثرها السلبي على كافة مجالات التنمية بإعتبار أن أهم محاور القضية السكانية ، هو التمكين الإقتصادي والاجتماعي للمرأة ، ومساعدتها على إيجاد مصدر رزق خاص بها ، لكسب العيش وجعلها ذات استقلالية مادية ، ومساعدة أسرتها على تحمل أعباء المعيشة.

الجريدة الورقية