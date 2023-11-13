تدشين مبادرة " المرأة تنتج وتصنع" بالمنيا

أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، على ضرورة السعي إلى تمكين المرأة بكافة المجالات لدعم مسيرة التنمية ، من منطلق أهمية الدور الرائد للمرأة المصرية في النهوض بالمجتمع.

وذلك تماشيا مع استراتيجية الدولة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ، لافتا ، إلى ضرورة تفعيل المبادرات الهادفة إلى تقديم كافة الدعم لتأهيل المرأة وتدريبها لدخول سوق العمل لتحسين المستوى الاقتصادي والمعيشي للأسر ، و لاسيما مبادرة "المرأة تنتج وتصنع" التي تسهم في تنمية موارد الأسرة والقضاء على البطالة .

وفى هذا السياق، تواصل الوحدات المحلية جهودها في تنفيذ مبادرة " المرأة تنتج وتصنع" حيث تم بدء المرحلة الأولى من المبادرة ، والخاص بتوعية وتأهيل وحصر الراغبات في التدريب بقريتي (دلجا - تل العمارنة) بمركز ديرمواس ، وفق الجدول الزمني المحدد ، من خلال تنظيم الندوات واللقاءات بالتنسيق مع وحدة السكان وشئون المرأة ، ووحدة التضامن وعدد من الرائدات المجتمعيات .

وتتضمن اللقاءات التوعية بجهود الدولة لخفض معدلات الزيادة السكانية، وأثرها السلبي على كافة مجالات التنمية بإعتبار أن أهم محاور القضية السكانية ، هو التمكين الإقتصادي والاجتماعي للمرأة ، ومساعدتها على إيجاد مصدر رزق خاص بها ، لكسب العيش وجعلها ذات استقلالية مادية ، ومساعدة أسرتها على تحمل أعباء المعيشة.