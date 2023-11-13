تعرف على الجهود اليومية للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين في الشرقية

أصدر الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، تعليمات مشددة لرؤساء المراكز والمدن بالمتابعة المستمرة لنسب تنفيذ المشروعات الجارية بالقطاعات الخدمية والتنموية، مع ضرورة استمرار حملات النظافة وأعمال التجميل ورفع الإشغالات وصيانة أعمدة الكهرباء، وتكثيف الحملات التموينية والرقابية على الأسواق والمحال التجارية لضبط الأسعار وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

أكد محافظ الشرقية أن مصلحة المواطن على رأس أولويات عمل الجهاز التنفيذى، مشيراً إلى تضافر الجهود بين الجهات المعنية لسرعة حل مشاكل المواطنين، وتوفير احتياجاتهم لنيل رضاهم وكسب ثقتهم نحو أداء الجهاز التنفيذى.

وتنفيذًا لتوجيهات محافظ الشرقية، تابعت رئاسة حي أول الزقازيق تنفيذ أعمال تمهيد وفرد طبقة من الرمال بجوار سور السكة الحديد بشارع النقراشى من أجل توفير عبور آمن لكل المواطنين والمركبات بشارع النقراشى وشوارع وميادين حي أول الزقازيق.

وحرصًا على سلامة وأرواح المواطنين:

واصلت الأجهزة التنفيذية برئاسة مركز ومدينة منيا القمح أعمال رفع كفاءة وصيانة أعمدة الإنارة والكشافات بنطاق الوحدات المحلية، إذ شملت الأعمال صيانة أعمدة الإنارة خلف مدرسة الزراعة وشارع فكرى شعلان وكفر الصعيدي مدخل البلد والعزيزية والعبايدة.

ولرفع كفاءة الشوارع:

تابعت رئاسة مركز ومدينة منيا القمح أعمال تركيب بلاط الإنترلوك بشارع البوسطة والشوارع الداخلية بالمدينة التي يصعب رصفها للارتقاء بالشكل الحضاري والجمالي للمدينة .

وفي مركز أبوحماد..

قامت رئاسة المركز بمراجة وصيانة أعمدة الإنارة وشد الأسلاك بعد تركيب العوازل بمنطقة مدرسة أبوحماد الثانوية العسكرية بنين في اتجاه طريق العباسة والإسماعيلية بعد توسعة الطريق وتهيئته لتقديم افضل الخدمات للمواطنين.

يذكر أن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، قد قام بجولة مفاجئة بشوارع مدينة أبو حماد لمتابعة النوبتجية المسائية لأعمال النظافة والتأكد من رفع تراكمات القمامة من الشوارع والميادين الرئيسية لخلق جو بيئي وصحي للمواطنين، وكذلك التأكد من التزام أصحاب المحال التجارية والورش الحرفية بمواعيد الغلق المحددة لهم، مشدداً على ضرورة اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

بدأ محافظ الشرقية، جولته بتفقد عدد من شوارع المدينة ليصدر تعليماته لرئيس المركز بإلزام أصحاب المحال التجارية واتحاد ملاك العمارات السكنية بوضع صناديق قمامة موحدة الألوان والأحجام أمام المحال والعمارات للحفاظ علي البيئة وخلق جو بيئي وصحي للمواطنين.

والتقى المحافظ بعدد من المواطنين وأدار معهم حواراً هادئاً وتعرف على مشكلاتهم على الطبيعة، قائلاً أن المحافظة لا تدخر جهداً في سبيل الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في كل القطاعات التنموية والخدمية المختلفة.

كلف محافظ الشرقية، صلاح سالم رئيس مركز ومدينة أبو حماد، بالتنسيق مع وكيل وزارة الطرق والنقل، بإعادة طرح استكمال أعمال رصف طريق "أبو حماد - المسيد - الحلمية - بحطيط" وإسناده لإحدى الشركات الجادة والعمل على إزالة كل المعوقات أمامها لسرعة الانتهاء منه، كونه يُعد محوراً مرورياً هاماً يربط بين مركزي أبوحماد وبلبيس، وكذلك سرعة الانتهاء من رصف ورفع كفاءة شارع الشيخ أبو حماد وتهيئته أمام حركة السيارات والمارة، مؤكداً أننا جميعاً نعمل من أجل المواطنين ونسعى جاهدين لتقديم أفضل الخدمات لهم.

توجه محافظ الشرقية لمدينة الزقازيق لمتابعة أعمال تركيب بلاط الإنترلوك الجارية بالشوارع الجانبية بمنطقة لكوظ وقسم حسن صالح والتي تأتى تماشياً مع خطة التطوير والتجميل التي تشهدها المحافظة لإعادة الشكل الجمالي والحضاري لمدنها.

أطمأن محافظ الشرقية على معدلات أداء ونسب تنفيذ الأعمال الجارية بالمنطقة، إذ تم الانتهاء من تركيب 2500 متر من إجمالي 14 ألف متر وبتكلفة إجمالية 4 ملايين جنيه، وذلك للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين بالمنطقة.

شدد المحافظ على شعبان أبوالفتوح رئيس حي ثان، بمتابعة الشركة المسند لها تنفيذ الأعمال والتأكد من مراعاة أماكن صفايات الأمطار وبالوعات الصرف الصحي وتنفيذها طبقا للمواصفات الفنية المحددة لسرعة الانتهاء من أعمال الرصف الجارية بالمنطقة والارتقاء بكل الخدمات المقدمة لقاطنيها.

قدم أهالي المنطقة الشكر لمحافظ الشرقية والجهاز التنفيذي على الجهد المبذول والمتابعة المستمرة لأعمال التطوير والتجميل الجارية بها لاستعادة الوجه الجمالي والحضاري لها.