ندوة لشباب الشرقية عن العلم والأخلاق وأثرهما في بناء المجتمع

قال الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية، إنه تحت رعاية وزير الشباب والرياضة ومحافظ الشرقية وبالتعاون مع لجنة الدعوة الإسلامية، سيتم تنظيم غدًا الثلاثاء، ندوة دينية بعنوان "العلم والأخلاق وأثرهما في بناء المجتمع".

ولفت إلى أنه سيتم عرض فاعليات الندوة عن طريق البث المباشر على صفحة مديرية الشباب والرياضة بالشرقية وصفحة لجنة الدعوة الإسلامية بالمحافظة.

وأوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن الندوة سيحاضر فيها الشيخ الدكتور وائل محمد رضوان من علماء وزارة الأوقاف وعضو لجنة الدعوة الإسلامية بالمحافظة، تقديم الدكتور أيمن عبد المقصود وكيل المديرية للشباب، وإشراف باسم زكريا المشرف العام على أعمال لجنة الدعوة الإسلامية بالمحافظة.