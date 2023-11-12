طبيب يكشف عن أعراض مفاجئة لسرطان الكلى

أكد طبيب أورام، أن أي أعراض لسرطان الكلى لا تظهر في مراحله المبكرة، ولكنها تظهر مع تطور المرض، وأبرزها وجود دم في البول، وألم دائم في الظهر أو الجانب، وفقدان للوزن غير مبرر .

ووفقًا لما ذكره موقع صحيفة "إزفيستيا"، من المهم معرفة أن الأعراض المذكورة لا تشير دائما إلى سرطان الكلى، ولكن أي منها قد يكون علامة لوجود مرض في الجسم، لذا يجب مراجعة الطبيب وإجراء الفحوص والتحاليل اللازمة.

ويُعد سرطان الكلى مثل بقية أنواع السرطان، فهو يبدأ بحصول طفرات في الحمض النووي للخلايا، وهذه الطفرات تحصل غالبا نتيجة التعرض لعوامل أو مواد مسرطنة أو بسبب الاستعداد الوراثي، ونتيجة لذلك تبدأ الخلايا بالانقسام والتكاثر بحيث لا يمكن التحكم فيها، ما يؤدي إلى نشوء ورم.



وحسبما أفاد الطبيب، لا تزال الأسباب الدقيقة لسرطان الكلي غير محددة إلى الآن، ولكن هناك عوامل يمكنها زيادة خطر الإصابة بهذا المرض، أبرزها الشيخوخة، والتدخين، والوزن الزائد، والقصور الكلوي المزمن.