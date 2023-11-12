المعامل المركزية لوزارة الصحة: الكشف عن لقاح مصري ضد فيروس B قريبا

كشف الدكتور محمد عبد الله مدير المكتب الفنى بالمعامل المركزية ورئيس اللجنة المنظمة لمؤتمر المعامل المركزية، عن إنه تم استعراض بحث جديد للتوصل إلى لقاح جديد ضد فيروس بى، عبارة عن لقاح مصرى مصنع ضمن حملة توطين صناعة اللقاحات في مصر.

وتابع عبد الله، إن لقاح فيروس بى الموجود حاليا هو لقاح مستورد، واللقاح المصرى الجديد لازال قيد التجارب السريرية، حيث سيكون لقاح مصرى للوقاية من فيروس B.

وأكمل قائلًا: تحدثنا عن كل ما هو جديد فى مجال التشخيص الطبى والمعملى للأمراض الفيروسية والوبائية حيث يشمل جميع التحاليل مثل التحليل التتابع الجينى لمعرفة الجين الكامل للفيروس.

وأردف مدير المكتب الفنى بالمعامل المركزية، أن جدري القرود كان منتشر كوباء فى العالم وظهرت منه عدد من الحالات البسيطة داخل مصر حيث قامت المعامل المركزية بدراسة كل الخصائص الجينية والصفات الوراثية لهذا الفيروس، موضحا أن نفس سمات الفيروس كان هو نفس سمات الفيروس الموجود من فى الدول الأوروبية.