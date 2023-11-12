الأهلي يمنح ماتياس يايسلة فرصة أخيرة

منح الجهاز الإداري لفريق نادي أهلي جدة فرصة أخيره للمدرب الألماني ماتياس يايسلة المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، لتحسين النتائج أو الرحيل واختيار مدرب جديد خلفًا له.

الأهلي يمنح ماتياس يايسلة فرصة أخيره

تعثر النادي الأهلي في 5 مواجهات بمسابقة الدوري السعودي بعدما خسر في 3 مواجهات منها، ليأتي في المركز الثالث بجدول الترتيب، كما خسر النادي من نظيره أبها بدور الستة عشر من كأس الملك ليودع المسابقة مبكرًا.

يواجه ماتياس يايسلة حملة من الانتقاد ضده بسبب التعثرات في الموسم الحالي، وعدم تعامله مع غياب روبيرتو فيرمينيو عن التهديف لـ 11 مباراة على التوالي، رغم مشاركة اللاعب كأساسي فيها.

سيكون الأهلي على موعد مع مواجهة مهمة للغاية أمام نادي الشباب يوم السبت 25 نوفمبر الجاري، وهي مواجهة الفرصة الأخيرة بالنسبة للمدرب الألماني يايسلة.

يدخل الأهلي فترة التوقف الدولي الحالية للمنتخب السعودي، والتي فيها من المقرر أن يكون الراقي على استعداد جيد لما بعد التوقف، وتجهيز اللاعب على أكمل وجه.