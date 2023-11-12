وظائف شاغرة في جامعة نجران.. الشروط كاملة ورابط التقديم

أعلنت جامعة نجران، اليوم الأحد عن طرح وظائف أكاديمية شاغرة للجنسين في عدد من التخصصات على درجة “أستاذ مساعد”، بنظام التعاقد للعام الجامعي 1445هـ، الأمر الذي جعلها تتصدر محركات البحث خلال الساعات الماضية.

جامعة نجران

وظائف جامعة نجران

وبحسب ما جاء في بيان جامعة نجران، فأن التخصصات المطلوبة جاءت كالتالي:

أمن المعلومات (نساء).

أمن البرمجيات (نساء).

أمن الشبكات (نساء).

العقاقير (نساء).

الكيمياء الصيدلية (نساء).

تمريض باطني وجراحي (للجنسين).

تمريض الأطفال (للجنسين).

تمريض صحة عامة وصحة مجتمع (نساء).

تمريض الأمومة (نساء).

عمارة (نساء).

تصميم داخلي (نساء).

إصلاح الأسنان (نساء).

الاستعاضة السنية (نساء).

صحة أسنان المجتمع (نساء).

طب الفم (نساء).

العلاج الطبيعي العلوم الأساسية (نساء).

العلاج الطبيعي لتأهيل أمراض الجهاز العصبي العضلي وجراحتها (نساء).

العلاج الطبيعي لتأهيل أمراض الجهاز العصبي العظمي وجراحتها (نساء).

العلاج الطبيعي [أمراض الباطنة للمسنين (نساء).

موعد التقديم على وظائف جامعة نجران

وبحسب بيان جامعة نجران، فأن التقديم متاح حاليًا ينتهي التقديم يوم الخميس بتاريخ 1445/05/02هـ الموافق 2023/11/16م.



الشروط التقديم على وظائف جامعة نجران

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

أن يكون لائقاً صحياً.

أن يكون حاصلاً على المؤهلات العلمية عن طريق الانتظام من الجامعات السعودية أو الجامعات الموصي بها من قبل وزارة التعليم، مع إرفاق معادلة المؤهل العلمي لخريجي الجامعات غير السعودية من قبل لجنة معادلة الشهادات بوزارة التعليم.مواءمة التخصص في (البكالوريوس والماجستير والدكتوراه أو ما يعادلها) في ذات التخصص المراد التقديم عليه.



الحصول على مؤهل البكالوريوس في العلوم الصيدلية أو دكتور صيدلي للمتقدمين على وظائف كلية الصيدلة.

أن يتم اجتياز المقابلة الشخصية التي تجريها الكلية المعنية، وأية شروط أخرى تضعها المجالس المختصة.

الحصول على تصنيف ساري للمهنة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، وذلك للمتقدمين على وظائف التخصصات الصحية.

المستندات المطلوب إرفاقها في التقديم على وظائف جامعة نجران

صورة من الهوية الوطنية.

صورة من وثيقة التخرج والسجل الأكاديمي لكل درجة علمية (البكالوريوس – الماجستير – الدكتوراه) أو ما يعادلها.

صورة من معادلة المؤهل العلمي في حال كانت المؤهلات ممنوحة من جامعة خارج السعودية.

إرفاق شهادة التصنيف المهني، صادرة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، للمتقدمين على الوظائف الصحية.

رابط التقديم على وظائف جامعة نجران



يمكن التقديم على وظائف جامعة نجران من خلال الرابط التالي “ اضغط هنا“.