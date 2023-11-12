الشباب والرياضة بالغربية تطلق مبادرة "مهندسون من أجل مصر المستدامة"

بالتعاون المشترك بين وزارة الشباب والرياضة ووزارة التخطيط وذلك بتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة بالغربية ولجنة الحوكمة مبادرة "مهندسون من أجل مصر المستدامة" وذلك تحت رعايه الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه والدكتور طارق رحمي محافظ الغربيه وتوجيهات الاستاذ يسري الديب وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية.

نظمت مديرية الشباب والرياضة بالغربية(المكتب الفني) برنامج تدريبي بعنوان "سفراء الحوكمة والتحول الرقمي "، بحضور يسرى الديب وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية، ولاء حشيش والدكتور حازم عواد رئيس لجنة الحوكمة، والمهندس محمد عبدالحميد كامل رئيس مبارة مهندسون من أجل مصر المستدامة، والمهندس مصطفي عيسي المدير العام للمبادرة، والمهندس محمد فتوح دراج منسق المحافظة.

بدأت الفعاليات بالسلام الوطني، ثم كلمه وكيل الوزارة والتى أشار فيها بأنه في إطار الوعى المجتمعي الذى أكد عليه الرئيس عبد الفتاح السيسى، وفى ظل رؤية مصر ٢٠٣٠ فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، تحرص وزارة الشباب والرياضة على تنفيذ تلك المبادرات الهادفة والتى تسعي دائماً إلي التطوير.

وتناول الدكتور حازم عواد خلال كلمته الي ما تقوم به المبادرة من انشطة وفعاليات للتعريف بمفهوم واهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، وذلك ايمانا من المبادرة بأهمية الدور المجتمعى كسفراء لنشر الوعى بالتنمية المستدامة، واختتم كلمته بالشكر للجنة الحوكمة برئاسة الدكتور حازم عواد رئيس لجنة الحوكمة وجميع اعضاء اللجنة على التنظيم المتميز للندوة.

كما أوضح الدكتور حازم عواد رئيس لجنة الحوكمة بالمبادرة أن مفهوم الحوكمة يشير الي الادارة الجيدة لجميع مؤسسات الدولة من خلال سياسات واليات وممارسات تقوم على الشفافية والمشاركة والمساءلة وسيادة القانون ومكافحة الفساد وتسعى لتحقيق العدالة والاستجابة لاحتياجاتهم وتحرى الكفاءة للوصول بالسياسات والخدمات لأعلى مستوى من الفعالية والجودة يرضى المواطنيين، ووضح مبادىء الحوكمة والتى تتمثل عن” المساءلة ،المشاركة والعدالة،الشفافية وسيادة القانون، الاستجابة، ومكافحة الفساد ، الكفاءة والفعالية“.

ثم انتقل للحديث عن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، ودور الحوكمة فى تحقيق التنمية المستدامة ومكافحة الفساد، وواختتم كلمته في نشر ثقافة الحوكمة ورفع الوعى لدى المواطن بقضايا الحوكمة ومبادءها وترسيخ الشفافية ومكافحة الفساد مما ينعكس ايجابيا على قوة المؤسسات وكفاءتها، وتحسين مستوي الاداء والخدمات التى يتمتع بها المواطن.