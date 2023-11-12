نسرين طافش تدعم أزياء سيدات فلسطين

خضعت الفنانة نسرين طافش لاحدث جلسة تصوير جديدة تتضامن مع اهالي غزة بإطلالتها وشاركت متابعيها ببعض الصور عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الفيديوهات والصور الأشهر إنستجرام.

وبدت نسرين طافش بإطلالة كاجوال لافته، حيث ارتدت سترة من الشال الفلسيطيني الشهير لتحيي نقشة التراث الفلسيطيني في هذة الفترة العصيبة على أبناء هذا الوطن، ونسقت معه بنطال جينز اسكيني فاتح اللون، فيما انتعلت حذاء رياضي.

وكشفت نسرين أن إطلالتها حملت توقيع ايدي سيدات من مدينة الناصرة لتتألق من جديد بإطلالة زاهية ممزوجة بالعزة والكرامة كأهالي شعب فلسطين.

وعلقت على الصور، قائلة: " أنا لا أنساكي فلسطين، و يشد يشد بي البعد، أنا في أفيائك نسرين، أنا زهر الشوق أنا الورد، تصميم التطريز الفلسطيني اليدوي مع الكوفية الفلسطينية انعملت بايدي سيدات من مدينة الناصرة شكرا حبيبتي إيمان بسيوني عالهديه الغالية".

واختارت ترك خصلات شعرها منسدلة على طريقة الويفي الواسع فوق كتفيها ووضعت مكياجًا ناعمًا مرتكزًا على الألوان الترابية مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون البينك في الشفاه.

نسرين طافش

نسرين طافش (15 فبراير 1982 -)؛ ممثلة ومغنية جزائرية من أصول فلسطينية، ولدت ونشأت في سوريا، تحسب على الوسط الفني في سوريا. حصلت على المرتبة 79 في قائمة أجمل الوجوه النسائية في العالم لعام 2017.

النشأة والتعليم

وُلدت نسرين في مدينة حلب، شمالي سوريا لأب فلسطيني من مواليد صفد، فلسطين وأم جزائرية من وهران، وهي تحمل الجنسية الجزائرية نسبة لوالدتها. انتقلت من مدينتها حلب إلى العاصمة دمشق في العام 1999، لتُكمل دراستها هناك، وانضمت للمعهد العالي للفنون المسرحية بدمشق وتخرّجت منه في العام 2008،

مسيرتها الفنية

شاركت في عام 2002 في مسلسل «هولاكو»، ثم مثّلت العديد من الأدوار، منها في مسلسلات: «ربيع قرطبة»، «التغريبة الفلسطينية»، ودورها في مسلسل صبايا عام 2009، وفي مسلسل جلسات نسائية في العام 2011.

دخولها لمجال الغناء

في عام 2017 بدأت مسيرتها الغنائية بأغنيات منفردة «متغير علي» و«123 حبيبي» و«إلا معك» عام 2018.

حياتها الخاصة

والدها هو الشاعر يوسف طافش، كانت مخطوبة أثناء الدراسة للمخرج المثنى صبح. في عام 2008، تزوجت من رجل أعمال إماراتي حتى اعلنت عن انفصالهما في عام 2013، لدى نسرين 7 شقيقات وهي الثامنة بينهن والصغرى بينهم كما أعلنت سابقاً بصورة لها من الطفولة.

في عام 2022 تزوجت من الطبيب المصري «شريف شرقاوي» وهو مدرب يوغا وطاقة وكان مدربها سابقًا

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