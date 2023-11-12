عصر القوة وشادر السمك وإمبرطورية ميم.. أفلام يحييها النجوم على الشاشة الساحرة في رمضان 2024

أصبحت الدراما لغة قوية من لغات العصر الفني، حيث تجمع الكثير من الجمهور بكل الأعمار الأجناس المختلفة عبر الشاشة الصغيرة الساحرة، ومن هنا قرر عدد من النجوم أن يعيدوا قصص أفلام من الزمن الجميل للدراما المصرية، وتستعرض بوابة الوفد الإلكترونية أبرز القصص الذي يتم إعادة تقديمها ومن المفترض أن يتم عرضهم خلال الماراثون الرمضاني المقبل لعام 2024.

غادة عبد الرازق بـ صيد العقارب " قصة فيلم "عصر القوة" لـ نادية الجندي

تشارك النجمة غادة عبد الرازق في الماراثون الرمضاني المقبل بمسلسل جديد تحمل عنوان" صيد العقارب" إذ تعيد النجمة قصة فيلم "عصر القوة" الذي تم عرضه في عام1991 بطولة النجمة نادية الجندي، وهي في الأصل مأخوذة من قصة فيلم الأمريكي العراب الذي تم عرضه 1972.

غادة عبد الرازق

قصة فيلم عصرة القوة

إذ تدور قصة فيلم عصر القوة إلى الصراع الدائر بين عائلتي "الفيومي"، و"المرسي"، بعد مقتل أحد أبناء "المرسي" على يد واحد من أبناء "أدهم الفيومي"، وينجح "أدهم" في إفلات ابنه من العقاب عن طريق تزوير شهادة واحدة من الشهود، وقتل شاهدين آخرين، بينما تعترض "أمينة" المحامية وهي ابنة "أدهم الفيومي" على أسلوب والدها الملتوي بهدف إبعاد ابنه عن تحمل مسئولية جريمته، وتنتقم عائلة "المرسي" من"الفيومي" باستهداف وقتل نجل "الفيومي"، واختطاف أبناء "أمينة".

أفيش فيلم عصر القوة

أبطال فيلم عصر القوة

عصر القوة من وبطولة نادية الجندي , عبدالله غيث , محمود حميدة , يوسف فوزي , حسن حسين، وحيد عزت، تأليف بشير الديك، من إخراج نادر جلال.

خالد النبوي بـ "إمبراطورية ميم " رواية إحسان عبد القدوس وجسدتها فاتن حمامة

يشارك النجم خالد النبوي في الماراثون الرمضاني المقبل بمسلسل جديد يحمل اسم، "إمبراطورية ميم" المأخوذ عن رواية للكاتب الكبير الراحل إحسان عبد القدوس"، وسبق وتم تقديم الرواية الذي يحمل نفس الاسم من بطولة النجمة الراحلة فاتن حمامة، والذي تم عرضه عام 1972.

قصة فيلم إمبراطورية ميم

تعمل الأرملة منى مديرة بوزارة التربية والتعليم وتعيش مع أولادها الستة بمراحل التعليم المختلفة وتعاني من مشاكلهم المختلفة، ثم تتعرف على رجل الأعمال الكبير أحمد رأفت الذي يعجب بها ويعرض عليها الزواج، ويضيق الأولاد ببعض توجيهات أمهم فيقررون إجراء انتخابات لترشيح أحدهم.

أفيش فيلم إمبراطورية ميم

أبطال "إمبراطورية ميم"

النجمة الراحلة فاتن حمامة ، حمد مظهر، دولت أبيض، خالد أبو النجا، هشام سليم ، ليلي حمادة ، حياة قنديل، أسامة أبو الفتوح، أحمد نجيب، الفيلم من إخراج حسين كمال

مصطفي شعبان بـ لمعلم قصة شادر السمك لـ أحمد زكي

ينافس النجم مصطفي شعبان في الماراثون الرمضاني المقبل بمسلسل جديد يحمل عنوان المعلم"، وقد يعيد مصطفي شعبان قصة فيلم شادر السمك للنجم الراحل أحمد زكي الذي تم عرضه عام 1986.

مصطفي شعبان

قصة فيلم شادر السمك

أحمد عامل بسيط الحال من أصل ريفي، الذي يعمل لدى "المعلم سويلم" في شادر السمك، ويقرر مساندة الأرملة الفقيرة "جمالات" على أباطرة السوق أمثال "عتريس"، و"صفوان"، و"سليم"، الذين يمنعونها من مزاولة البيع استناداً للقانون الذي يمنع البيع خارج الشادر تنمو مشاعر الإعجاب بين أحمد وجمالات ويتزوجا، ولكن عندما يبدأ بريق السلطة والنفوذ في اللمعان أمام عيني أحمد، تنتابه روح الأنانية المفرطة مع شريكة حياته جمالات، ويقوم بالعمل بمفرده في الشادر من خلال أموالها، حتى يزداد نفوذه مع مرور الأيام، وبصبح من كبار معلمي السوق الذين يُعمل لهم ألف حساب يزداد طغيان أحمد بالشادر بفرض سياسة الاحتكار على زوجته وكبار معلمي السوق، كما أنه يتنكر لمبادئه وأصله بتطليق جمالات، والزواج من "سوزي" ابنة أحد كبار رجال الأعمال النافذين.

أفيش فيلم شادر السمك

أبطال فيلم شادر السمك

شادر السمك من بطولة كل من النجمة نبيلة عبيد، والنجم الراحل أحمد زكي ، شوقي شامخ، محمد رضا ، على الشريف، خلود، الفيلم قصة نبيل نصار وسيناريو وحوار عبد الجواد يوسف ، وإخراج على عبد الخالق.