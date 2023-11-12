المنيا تستقبل وفد إنجليزي لزيارة المعالم الأثرية

أكد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، أن القيادة السياسية وضعت نصب أعينها منظومة السياحة في مصر، وكيفية تطويرها منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، استثمارًا لما تحظى به مصر من مقومات سياحية متفردة، وما لديها من إرث حضاري وثقافي عريق، ممتد عبر العصور المختلفة، لافتًا إلى أن محافظة المنيا، تزخر بالعديد من المعالم الأثرية بوصفها ثالث محافظات مصر الغنية بالآثار، بعد محافظتي الجيزة والأقصر.

وأضاف المحافظ، أن المناطق الأثرية والمعالم السياحية بالمنيا، تواصل استقبال وفود أجنبية من جميع أنحاء العالم، حيث استقبلت منطقة آثار بنى حسن وفدًا سياحيًا من دولة إنجلترا موجهًا الجهات المعنية بتسهيل الإجراءات كافة أمام الزائرين، وتهيئة الجو الملائم للتمتع بالمعالم الأثرية العديدة.

وأشار المحافظ إلى أن المنيا تضم العديد من المناطق الأثرية، منها، منطقة آثار الأشمونين الواقعة شمال غرب مركز ملوي، ومنطقة آثار بني حسن، التي تقع جنوب مدينة المنيا بحوالي 20 كيلومترًا، ومنطقة تل العمارنة الأثرية على بعد 15 كيلو مترًا شمال شرق مدينة دير مواس، ومنطقة تونا الجبل التي تقع على بعد 67 كيلو مترًا جنوب غرب مدينة المنيا، بالإضافة إلى منطقة دير جبل الطير، التي تضم أحد مسارات رحلة العائلة المقدسة، ومنطقة آثار البهنسا، الواقعة على بعد 16 كيلو مترًا من مركز بني مزار، وتضم آثارًا فرعونية وقبطية وإسلامية.