58 برنامجًا في جامعة القاهرة الدولية العام الدراسي المقبل

كشف الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، عن زيادة البرامج الدراسية في الفرع الدولي، بدءًا من العام الجامعي المقبل، إلى 58 برنامجًا.

وأوضح رئيس جامعة القاهرة، أن البرامج الجديدة تشمل تخصصات جديدة، مثل: الروبوتات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، والطاقة والطاقة المتجددة، وعلوم وتكنولوجيا الفضاء.

وشدد رئيس جامعة القاهرة على أن الدراسة بالفرع الدولي هذا العام في 18 برنامجًا دراسيًا بينها 10 برامج لمرحلة البكالوريوس والليسانس و8 للدراسات العليا المعتمدة من كبريات الجامعات والهيئات العالمية المرموقة.

جامعة القاهرة الدولية تمتلك إمكانات عالمية:

أكد رئيس جامعة القاهرة أن الفرع الدولي لجامعة القاهرة هو حلقة جديدة من سلسلة إنجازات الدولة المصرية في العديد من القطاعات.

ولفت رئيس جامعة القاهرة إلى أن الفرع الدولي يمتلك إمكانات تضاهي أعرق الجامعات العالمية، بالإضافة إلى برامج بمواصفات عالمية مشتركة مع عدد متنوع من الجامعات ذات السمعة الدولية وبرامج كليات معتمدة من هيئات عالمية.

إشادة ببدء الدراسة في جامعة القاهرة الدولية:

أشادت الدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، ببدء الدراسة في جامعة القاهرة الدولية، مؤكدة أنها خطوة مهمة في مجال التوسع في برامج التعليم العالي الدولي المرتبط بوظائف المستقبل وتكنولوجيات العصر، حيث تعد أول جامعة بنظام البرامج الدراسية.

ولفتت المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب إلى أن الفرع الدولي لجامعة القاهرة يتماشى مع رؤية الدولة المصرية نحو الجمهورية الجديدة من تخريج أجيال قادرة على مواجهة التطورات العالمية.

وثمنت المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب جهود إدارة جامعة القاهرة، برئاسة الدكتور محمد الخشت من خلال قرارها المتميز لإنشاء الفرع الدولي لجامعة القاهرة، حيث إن مفهوم جامعة القاهرة الدولية التى بدأت الدراسة بها جاء متوافقًا مع ما ذهب إليه النمط المقترح من كبرى المكاتب الاستشارية الدولية "ماكنزى" أشهر شركات الاستشارات المرموقة دوليًا والتي تعد من أشهر الشركات التي تقدم استشاراتها للحكومات عبر العالم.

وأوضحت المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، أن النظام المتعدد البرامج مع جامعات دولية مختلفة من جميع دول العالم المتقدمة، وليس جامعة واحدة، الذي يقوم عليه الفرع الدولي تكريس لمكانة جامعة القاهرة العالمية وتوجهًا نحو السيادة على نفسها، علاوة على عدم تفريطها في أي من تقاليدها العريقة، وحتى يكون الدخل لها وللدولة المصرية، بإلإضافة إلى رفض النسب المالية الكبيرة التي تشترطها أفرع الجامعات الأجنبية.