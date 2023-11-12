البحيرة تتابع آخر تطورات المشروع القومي لتطوير الريف "حياة كريمة"

أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، أن المحافظة تٌولي إهتماماً بالغاً لتنفيذ مبادرة "حياة كريمة"، بالقرى المستهدفة في مختلف القطاعات لتحسين الظروف المعيشية من خلال خطة عمل متكاملة للدولة لتوفير حياة كريمة لهم بكافة الجوانب وتقديم كافة الخدمات، مؤكداً أنه يتم المتابعة الدورية والمستمرة لكافة المشروعات الجاري تنفيذها بالمبادرة بواقع 3915 مشروع فى شتى القطاعات بمراكز ( دمنهور - كفر الدوار - أبو حمص - حوش عيسى - أبو المطامير - وادي النطرون ) بإجمالي 42 وحدة قروية وأكثر من3967 تابع.

وقالت إن الأعمال متواصلة في المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، التي تعد مشروع قومي عملاق يهدف إلى تحسين وإحداث تغييرجوهري فى حياة ومستوى معيشة الفئات المجتمعية الأكثر إحتياجاً وتوفير عيشة كريمة فى ضوء التنمية الشاملة والبناء المستمر الذى تشهده جميع القطاعات حيث تعد المبادرة مشروع القرن الحادي والعشرون لتوفير حياة كريمة لجميع المصريين، مؤكدة على حرصها على متابعة تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" للوقوف على سير وإنتظام العمل بكافة المشروعات.

ولفتت إلى متابعة عدداً من المشروعات الجارية ضمن المبادرة بمركزى أبو المطامير ودمنهور ومنها أعمال إنشاء مجمع خدمات ووحدة طب الأسرة وموزع الجهد الكهربائى بسنهور ومجمع خدمات وسويقة افلاقة بمركز دمنهور، محطة رفع الصرف الصحى ونقطة اطفاء كوم الفرج و سوق الخضر والفاكهة بأبو بكر الصديق و مركز شباب طه حسين ومكتب بريد جناكليس بالنمرية بمركز أبو المطامير.