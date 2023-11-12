إزالة 3 حالات تعدي بقرية حجازة بقوص

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص جنوب محافظة قنا، اليوم الأحد، بعمل حملة إزالة مكبرة لازالة التعديات من علي أراضي املاك الدولة بناحية العليقات بححازة قبلى.

اسفرت نتائجها عن تنفيذ ثلاث قرارات ازالة فورية وتحرير مساحة ٣٢٠٠ م، وذلك في ضوء الجهود التي تبذلها الدولة لحماية المساحات الخضراء واراضي املاك الدولة، من اي ممارسات خاطئة من قبل المعتدين عليها.

من جهتها اهابت رئاسة المركز، بالسادة المواطنين أنه لا تهاون مع اي حالة تعدي سواد كانت على أراض زراعيه واراضي املاك دولة، مضيفه فى بيانها انه سيتم اتخاذ اقصي الإجراءات القانونية التي حددها القانون حيال اي مخالف.

من ناحية أخرى التقي الدكتور قدري الشعيني رئيس مركز ومدينة قوص بقنا، اليوم السبت، بمقر مكتبه عدد من المواطنين، حيث استمع خلال لقائه بهم الي الشكاوي المقدمة، وحرص الي الاستماع الي كل مواطن على حده واعطائه الوقت الكافي ليشرح فيه شكواه المتقدم بها، موجها مسئولي ادارتي المتابعة والمواطنين بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء أسباب الشكوى بالتنسيق مع الجهات المعنية وعرض نتائج الفحص عليه.