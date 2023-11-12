السيطرة على حريق فى منزل مكون من 3 طوابق

تمكنت قوات الحماية المدنية بالشرقية، اليوم الأحد، من السيطرة على حريق منزل مكون من 3 طوابق بناحية عزبة 9 بقرية بساتين بركات بمركز بلبيس وتم اتخاذ الأجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية تلقت إخطارًا يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق بناحية عزبة 9 بقرية بساتين بركات بمركز بلبيس.

وعلى الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الشرقية إلى موقع البلاغ، وتم الدفع بسيارة إطفاء تمكنت من السيطرة على الحريق وإخماد النيران، وذلك دون إصابات أو خسائر فى الأرواح، وتبين نشوب الحريق فى منزل مكون من 3 طوابق واندلاع النيران فى الطابق الثانى.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.