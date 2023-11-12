للمرة الثانية.. مركز شباب الشهيد أحمد منسي يتأهل لنهائي دوري مراكز توتال انرجيز

أعلنت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية- الإدارة العامة لأنشطة وفعاليات مراكز الشباب، صعود مركز شباب الشهيد أحمد منسي لنهائي دوري مراكز شباب توتال انرجيز بمحافظة شمال سيناء، والذي تنفذه الوزارة للعام العاشر علي التوالي، ويقام هذا العام تحت رعاية كريمة من فخامة السيد رئيس الجمهورية.

وصعد مركز شباب الشهيد أحمد منسي إلي المباراة النهائية لدوري مراكز الشباب بمحافظة شمال سيناء بعد فوزه الصعب في النصف نهائي علي مركز شباب الكوثر بضربات الجزاء الترجيحية.

أكد الدكتور أشرف صبحي أن الوزارة تحرص على توفير كافة الإمكانات الخاصة بتنفيذ دوري مراكز الشباب في ضوء توجيهات القيادة السياسية للعمل على توسيع قاعدة الممارسين للرياضة وتكثيف الأنشطة الرياضية داخل مراكز الشباب المنتشرة في جميع ربوع الجمهورية.

وأضاف الوزير أن دور ي مراكز الشباب يهدف إلي إكتشاف المواهب الرياضية لديهم والاستفادة من تلك المواهب من خلال التنسيق مع الأجهزة الفنية في جميع المحافظات ومديريات الشباب والرياضة بالمحافظات لاختيار أفضل لاعبين من مراكز شباب المحافظة من بداية انطلاق المرحلة الأولى من الدوري لينضموا عقب ذلك إلى منتخب المحافظة؛ للتنافس في بطولة منتخبات المحافظات.



