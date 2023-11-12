الموسم الثانى للرواق الأزهري بمركز شباب كفرالحصر

أكد الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية، أن مركز شباب كفر الحصر بإدارة شباب الزقازيق غرب، استضاف الجلسة الثانية لبرنامج الرواق الأزهري للطفل والأسرة بالتعاون مع الأزهر الشريف، والذى تنظمه إدارة تنمية النشء بالمديرية.

وأشار إلى أن الجلسة الافتتاحية الأولى للرواق، تم إرشاد الطلائع المشاركين بجلسات الرواق بالانصات الجيد والاستفادة ونقل المعلومات والمفاهيم الصحيحة من الشيخ المحاضر، وحثهم على الحضور بالجلسات المقرر لها يوم السبت من كل أسبوع بمركز شباب كفر الحصر.

جاء ذلك بحضور كل من: الشيخ محمود صلاح الدين طه الواعظ بمنطقة الوعظ بالشرقية، والشيخ محمد سعيد فتحى مدير إدارة الرواق بالشرقية، والشيخ السيد الجمل المنسق العلمى للرواق بالشرقية، وجاءت الندوة بعنوان "مكانة الانسان في الدين".

وتم الحديث عن الرواق وفكرته وأهميتة للنشء والاسرة والمجتمع، ودور الأزهر فى تصحيح المفاهيم لدى النشء.

حيث ينفذ برنامج رواق الطفل والأسرة في دورته الثانية للعام الثانى ٢٠٢٣-٢٠٢٤ داخل مراكز الشباب، وذلك ضمن بروتوكول تعاون مشترك بين وزارة الشباب والرياضة والأزهر الشريف، بهدف تصحيح المفاهيم الدينية المغلوطة، وتبصير النشء نحو الطريق الصحيح وتوجيههم التوجيه الامثل، وكذلك الرد على التساؤلات التى ترد فى أذهان الطفل والأسرة لأى أمر من الأمور الدينية والدنيوية عن طريق كوكبه من الوعاظ من منطقة الوعظ بالشرقية.