إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بطريق القاهرة- أسيوط

أصيب 6 أشخاص فى حادث تصادم بين سيارة ملاكي وميكروباص، بطريق القاهرة-أسيوط الغربي، بدائرة مركز طاميه بمحافظة الفيوم، وتم نقل المصابين الي مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كانت شرطة النجدة، بالفيوم قد تلقت بلاغا بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وأخري ميكروباص ، بالطريق القاهرة – اسيوط الغربي ووجود مصابين.

وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين إصابة كل من: «عطا ن ع 40 سنة، مصاب بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم ، ومريم ع ث 30 عاما، ومصابه بكدمات بالضلوع وسحجات ، وكارمن ع ت 3شهور ، ومصابة بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم ، و ميلاد ق ح ، 54 سنه ومصاب بسحجات وكدمات ، و امل م م 40 عاما ، اشتباه ما بعد ارتجاج .

وتبين أن جميع المصابين من مدينه حلوان، وتم نقلهم إلى مستشفى الفيوم العام لتلقي العلاج، حيث تنوعت الإصابات بين كدمات وسحجات واشتباه مابعد الاتجاج.

وإنتقل رجال إدارة المرور لرفع آثار الحادث وتسير الحركة بطريق القاهرة- اسيوط الغربي، وتم التحفظ علي السيارتين نقل تحت تصرف الجهات المختصة التي باشرت التحقيق.

تدريب مسئولى الامن بالصحة..

ومن جهه اخرى قامت مديريرة الصحة بالفيوم بتدريب مسئولى الامن والامان المعملى تمهيدا لتطبيق نظام الامن والامان المعملى بكل معامل الصحة بالفيوم وذلك تحت رعاية الدكتورحاتم جمال الدين -وكيل وزارة الصحة بالفيوم و بناءا على توجيهات الادارة العامة المعامل المركزية بوزارة الصحة والسكان .

وقد نفذت ادارة المعامل بالمديرية بقيادة الدكتورة شيماء محمد هانى -مديرة الادارة التدريب الذى ضم 13 من مسئولى الأمن والآمان المعملى بالمستشفيات و المعمل المشترك (وهم من الصيادلة والفنيين) على ارتداء ونزع الواقيات الشخصية وذلك ضمن سلسلة تدريبات سيتم تنفيذها .

قام بالتدريب كلا من الدكتورة شيماء محمد هانى -مدير ادارة المعامل والدكتورة عبير جمال - مسئول الأمن و الآمان المعملى بالمديرية والدكتورة إسراء خالد -من ادارة المعامل بالمديرية

تم التدريب الذى عقد بقاعة الدكتور احمد عثمان لمدة يوم واحد.