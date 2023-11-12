زحمة المشاوير.. أغنية جديدة لمسلم بتوقيع محمد شافعي

كشف الشاعر محمد شافعي للوفد عن تفاصيل تعاونه مع مسلم بأغنية جديدة تحمل اسم "زحمة المشاوير"، والتي كان من المفترض نزولها الشهر الجاري وتم تأجيلها بسبب أحداث غزة.

وتعد أغنية زحمة المشاوير هي التعاون الأول بين محمد شافعي ومسلم رغم الصداقة التي تجمعهم منذ سنوات، وهي من ألحان إسلام رفعت، وتوزيع إسلام الأزرق.

مسلم ومحمد شافعي

وكانت أخر أغنية طرحها مسلم ضمن ألبومه الأخير، هي أغنية "ماحبتنيش"، وذلك عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات يوتيوب، وهي من كلمات وألحان مسلم، ووصلت مشاهدتها منذ طرحها حتى الآن 3.5 مليون مشاهدة.

وتسبقها أغنية "متزعلش"، وتم طرحها أيضًا عبر قناتها الرسمية بموقع يوتيوب، وهي من كلمات وألحان مسلم، ووصلت مشاهدتها منذ طرحها حتى الآن 3.7 مليون مشاهدة.

أما عن الشاعر محمد شافعي، فهو له العديد من النجاحات والأغاني التي تتردد كلماتها بين الناس وعلى مواقع التواصل، مثل أغنية عليكي عيون مع الفنان أحمد سعد، وبسرح واتوه، وبنخاف مع كايروكي، والقصة واللي كان، والوقعة الأخيرة مع الفنان حمزة نمرة، وأغنية في حد بيحبني مع الفنان وائل جسار، وبشوف عيونك مع الفنان هيثم شاكر، وغيرهم الكثير من الأعمال الناجحة والمميزة.