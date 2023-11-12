نتنياهو يبعث برسالة لأمريكا لهذا السبب

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أنه سيواصل ضرب غزة بكل قوة.

وطالب نتنياهو الولايات المتحدة بعدم الرضوخ لأي ضغوطات بشأن وقف النار في القطاع.

وقال في مؤتمر صحفي، نقدر الدعم العسكري الأميركي المستمر لنا، وهناك أصوات أمريكية لا تدعمنا ونحن نحاربها.

وطالب الأميركيين بعدم الرضوخ لضغوطات الأقليات في الولايات المتحدة من أجل وقف الحرب في غزة – حسب وصفه-.

وقال :هناك أشخاص يضغطون على القادة، لكن أقول لهم، لا تستسلموا للضغوط، حربنا هي أيضا حربكم، منتقداً الأصوات المنددة بالحرب في الغرب.

وحذر رئيس الوزراء الإسرائيلي حزب الله من الخطأ والدخول في الحرب، مضيفاً “مستعدون للتحرك في كل الجبهات وخصوصا الشمالية.

وأكمل :إعادة المخطوفين هدف رئيسي لنا، مبيناً أن لا وقف لإطلاق النار دون استعادة الأسرى، مشيرًا إلى أن مفاوضات الإفراج عن الرهائن تتم عبر الموساد.

وشدد نتنياهو على أن تل أبيب لن تتنازل عن السيطرة الأمنية على غزة بأي حال من الأحوال، مشيرا إلى أن القوات الإسرائيلية أتمت حصارها على قطاع غزة.

وأضاف:الجيش سيظل يتحكم أمنيا بقطاع غزة بعد الحرب، مستبعداً أي دور للسلطة الفلسطينية في غزة بعد الحرب.

واستطرد :لن نتحدث عن مستقبل غزة إلا بعد القضاء على حماس، مشيرا إلى أن السلام والأمن يأتي بعد القضاء على الحركة المسلحة.

منذ أكثر من شهر، تشن إسرائيل هجوماً عنيفاً على قطاع غزة إثر هجوم غير مسبوق نفذته الحركة في السابع من أكتوبر، أدى حسب إسرائيل إلى مقتل 1200 شخص، وفق حصيلة جديدة وخطف 239 رهينة.

وأدت حملة القصف العنيف والهجوم البري الإسرائيلي منذ ذلك التاريخ إلى مقتل أكثر من 11078 شخصا، بينهم أكثر من 4506 أطفال، حسب آخر حصيلة أعلنتها وزارة الصحة التابعة لحكومة حماس الجمعة.