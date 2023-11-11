أفريكسم بنك يتوقع إبرام صفقات بقيمة 42 مليار دولار بمعرض التجارة الأفريقي

توقع رئيس بنك التصدير والاستيراد الأفريقي - Afrexim bank، البروفيسور بنديكت أوراما، إبرام صفقات بقيمة 42 مليار دولار، وهو ما يمثل دفعة حاسمة لتسريع أهداف منطقة التجارة الحرة الأفريقية.

حث رئيس أفريكسم بنك خلال المعرض التجاري الأفريقي الثالث IATF2023، والذي يقام في القاهرة في الفترة من 9 إلى 15 نوفمبر، على الاستثمار من أجل نجاح اتفاقية التجارة البينية الأفريقية، كما أقر بالتحديات لكنه أكد على الفرصة الكبيرة لزيادة الاستثمارات في القارة.



أشاد البروفيسور أوراما بأمانة منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية لتعزيزها بيئة صديقة للاستثمار، وسلط الضوء على دورها المحوري في تبسيط العمليات وتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء.

تابع أوراما أن التدفق الاستثماري السلس لا يسرع أهداف منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية فحسب، بل يبني أيضًا الثقة بين المستثمرين المحليين والدوليين.

IATF 2023 هو أكبر معرض تجاري واستثماري في أفريقيا، ومن المتوقع أن يجذب أكثر من 1600 عارض و35000 زائر ومشتري ويشهد إبرام صفقات تجارية واستثمارية.