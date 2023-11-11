يلا شوت الآن.. بث مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد وفالنسيا كورة اون لاين في الدوري الإسباني

يلا شوت الآن.. بث مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد وفالنسيا كورة اون لاين في الدوري الإسباني، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد لخوض مواجهة صعبة أمام فالنسيا، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من مسابقة الدوري الإسباني الممتاز، والتي يستضيفها ملعب “سنتياجو برنابيو".

ويستضيف ريال مدريد، نظيره فالنسيا، ضمن مباريات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري الاسباني 2023-2024 علي ملعب سانتياجو برنابيو.

يدخل ريال مدريد، اللقاء بعد تعادل سلبي في الجولة الماضية أمام رايو فاييكانو، والذي يريد أن يستعيد نغمة الانتصارات من جديد لمواصلة ملاحقة جيرونا على صدارة ترتيب الليجا.

على الجانب الآخر يطمح فالنسيا، في الخروج بنتيجة إيجابية من قلعة سانتياجو برنابيو، تساعده في مشواره للاقتراب أكثر من المراكز المؤهلة للبطولات الأوروبية.

وقدّم الريال بداية موسم جيدة، خصوصا مع جاهزية النّجم الإنجليزي جود بيلينغهام الذي سجل 10 أهداف في الدروي، وهو رقم جيد للنّجم السابق لبوروسيا دورتموند الألماني.

ويلعب ريال مدريد هذه المباراة بعد تعادله سلبا أمام رايو فاييكانو وهي نتيجة حرمت رفاق البرازيلي فينيسيوس من نقاط مهمّة في سباق الصدارة الذي يقوده نادي جيرونا إلى جانب برشلونة الذي يحتل المركز ال3.

أسندت قنوات "BEIN SPORTS " القطرية الناقل الحصريّ لمباريات الدوري الإسباني لكرة القدم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مهمة التعليق على قمّة الجولة الـ12 بين ريال مدريد وفالنسيا على ملعب سانتياغو بيرنابيو إلى المعلق التونسيّ عصام الشوالي.

وسيتولى عصام الشوالي التعليق على المباراة عبر القناة الصوتية الأولى، بينما بإمكان الجماهير اختيار التعليق باللغة الإنجليزية عبر القناة الصوتية الثانية.

يمكنك مشاهدة مباراة ريال مدريد وفالنسيا عبر الضغط هنا ..

كما يمكنك أيضًا مشاهدة مواجهة ريال مدريد وفالنسيا عبر رابط أخرى من خلال الضغط هنا ..

وبإمكان جماهير هذه المباراة اختيار المعلق المناسب بحسب رغبتها، عبر تغيير القناة الصوتية وهي خاصية تضعها قناة "BEIN SPORTS " أمام الجماهير العربيّة المتابعة للدوري الإسبانيّ.

موعد مباراة ريال مدريد وفالنسيا اليوم في الدوري الإسباني

وتتابعون مباراة ريال مدريد وفالنسيا اليوم في المحطة رقم 13 من الليجا في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، الحادية عشر مساء بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وفالنسيا اليوم

وتذاع مباراة ريال مدريد وفالنسيا اليوم في الأسبوع الثالث عشر من الليجا عبر قناة بي إن سبورتس اتش دي 1 بتعليق عصام الشوالي.