حملة إزالات بقرية أولاد عمرو بقنا

نجحت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، اليوم السبت، برئاسة شاذلي البرنس نائب المدينة، ووائل أبو العباس رئيس القرية، وبالإشتراك مع قوات الأمن ، بتنفيذ عدد ٦ حالات تعدى على مساحة ٣ قيراط و ٢٠ سهم حالات تعدى على أرض زراعية عبارة عن أسوار بالطوب الأبيض والأسمنت بناحية جزيرة الطوابية - نجع الحجر .

وأوضح العميد طارق لطفي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، أن الوحدة المحلية تواصل جهودها لتنفيذ قرارات الإزالة وأى تعديات مخالفة، وتنفيذ تعليمات وتوجيهات السيد اللواء أشراف الداودي محافظ قنا بالتصدي لكافة حالات التعدي على الأراضي الزراعية حفاظاً على الرقعة الزراعية.

وذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، بمواصلة شن الحملات والتصدي لكافة أشكال التعدي على الأراضي الزراعية وإزالتها على الفور بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والجهات المختصة تنفيذًا لتوجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بعدم التهاون أو التفريط في حق الشعب.