فى أول إجتماع لها.. مدير إدارة قنا التعليمية تعلن الطوارئ استعدادا للانتخابات الرئاسية

عقدت وفاء رشاد مدير إدارة قنا التعليمية، اليوم السبت، فى أول يوم لتسلمها العمل مدير عام لإدارة قنا التعليمية، بكل رؤساء الأقسام وبدأت حوارها بالترحيب بكل الحضور.

وشددت على إستعداد الجميع للإنتخابات الرئاسية وبث روح التعاون والتسامح بين كل العاملين بديوان الإدارة ومدارسها وأكدت على إحترام الجميع وحُسن التعامل مع المترددين على الإدارة ومراعاة الإنتهاء فوراً من كل المستحقات المالية للمعلمين بعد حوار ومناقشات دارت أكثر من خمس ساعات متواصلة لوضع آليات تنفيذ المرحلة القادمة والانتهاء من كل الملفات الشائعة.

وأيضأً وضع حلول للمشكلات التى تواجه كل أقسام الإدارة فى أسرع وقت وفى نهاية الإجتماع توجهت بالشكر لجميع الحضور وأكدت أن باب مكتبها مفتوح وإن جميع العاملين بالمنظومة التعليمية أخوة لها .