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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

موديست يقص شريط أهدافه في الدوري

موديست
موديست

أحرز أنتوني موديست لاعب الأهلي أولى أهدافه في مسابقة الدوري المصري الممتاز، ليقص شريط أهدافه مع المارد الأحمر في المسابقة.

سجل موديست أول أهدافه في الدوري في شباك الجونة خلال الشوط الأول من عمر اللقاء، بعد استلام الكرة ليراوغ لاعب الجونة ويسددها على شمال الحارس داخل الشباك.

وكان موديست سجل أول هدف له مع الأهلي في كان أمام إنبي في مسابقة كأس مصر، قبل أن يسجل في شباك الجونة ثاني أهدافه مع المارد الأحمر.

وأنتقل أنتوني موديست إلى صفوف النادي الأهلي في صفقة انتقال حر بعدما نهاية عقد اللاعب مع فريقه السابق بوروسيا دورتموند الألماني، لينتقل إلى صفوف المارد الأحمر.

 

 

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