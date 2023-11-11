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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

حبس صيدلي متورط بغسل 11 مليون جنيه

محكمة
محكمة

قرر قاضي المعارضات المختص، اليوم السبت، حبس صيدلي متورط بغسل 11 مليون جنيه متحصلة من نشاطه غير المشروع من التهرب لسداد ديون مستحقة لإحدى شركات الدولة، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

واعترف المتهم بامتناعه عن سداد المديونية المستحقة عليه لإحدى الشركات المملوكة للدولة، الأمر الذي مكنه من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية، ومحاولته غسل تلك الأموال وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية.

واعترف بأنه كون ثروة غير مشروعة عن طريق تأسيس الشركات، شراء العقارات والسيارات، وقدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور من حصيلة نشاطه الإجرامي بـ 11 مليون جنيه.

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