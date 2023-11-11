التصدي لمحاولة تعدٍّ بالبناء بدون ترخيص بحيِّ ثان بالإسماعيلية

قامت الوحدة المحلية لحيِّ ثان مدينة الإسماعيلية اليوم السبت، بوقف تنفيذ صبة خرسانية، لأعمدة الدور الحادي عشر علوي بدون ترخيص، بشارع المدارس والمنصورة منطقة عرايشية مصر، وتم التحفظ على معدات البناء مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وأكدت سعدية حجاب رئيس حى ثانى، انه تم التنبية على الإدارة الهندسية بالمتابعة المستمرة والميدانية على كافة شوارع الحى وعمل تقرير مفصل يوميا وعرضه على الوزير المحافظ فهمى بشارة ورصد كافة المخالفات والتعامل معاها فور حدوث المخالفة وهيا فى المهد وعدم التهاون فى اى مخالفة والتعامل بكل حزم لكافة أشكال التعدي

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، لكافة الوحدات المحلية، بالحفاظ على أراضي أملاك الدولة، والتصدي لمخالفات البناء.