معسكرات خدمة عامة بهدف تعظيم الدور المجتمعي بمراكز شباب المراغة

نفذ مركز شباب فزارة التابع لإدارة شباب المراغة شمال محافظة سوهاج معسكر في الخدمة العامة وذلك بمقر المركز لتنمية مَلكة الخدمة المجتمعية العامة وإنكار للذات في سبيل حب الخير للجميع معبراً عن تفانيهم وإخلاصهم للوطن يأتي ذلك تنفيذاً للخطة الداخلية للمركز عن شهر نوفمبر ٢٠٢٣ { رياضة } وتوجيهات الدكتور محمد فريد شوقي وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة وإشراف يسري كفافي وكيل المديرية للشباب ومحمد زكريا وكيل المديرية للرياضة.



وتهدف المعسكرات إلى استثمار أوقات فراغ الشباب والنشئ وتنميتهم على مهارات العمل الجماعي والتفكير الابتكارى وخدمه مجتمعية في أجواء الفرح والسرور بين المشاركين.

وتم خلال المعسكر إنجاز عدد من المهام الخاصة منها نظافة المبني الإداري لمركز شباب فزارة وإعادة ترتيب وتنظيف الأساس وكذلك ترتيب الكتب الخاصة بالمكتبة ونظافة الحديقة المحيطة بالمركز.





وفي نهاية اليوم سادت أجواء من الفرح والسرور بين الجميع وأخذ بعض الصور التذكارية مع بعضهم البعض.

قال الدكتور محمد فريد أن تلك المعسكرات تساهم في توسيع مشاركة أعضاء مراكز الشباب وبث روح المنافسة والتعاون بين النشء وإبراز مهاراتهم وقدراتهم الإبداعية التي تمكنهم من ترسيخ مفهوم العمل الجماعى من خلال البرامج والأنشطة الثقافية والفنية داخل المعسكر.

وفي ذات السياق شهد مركز شباب الغريزات التابع لإدارة شباب المراغة إقامة فاعليات معسكر في الخدمة العامة وذلك بمقر المركز وذلك تنفيذًا للخطة الداخلية للمركز عن شهر نوفمبر ٢٠٢٣ (طلائع ) .

شهدت فاعليات المعسكر تجمع المشاركين بمقر مركز الشباب وتم تقسيم المهام على كل مجموعة ليكون هناك جانب تنظيمي يأتي بثماره عقب إنتهاء فاعليات المعسكر.

وتعد معسكرات الخدمة العامة من أفضل الأنشطة التي تنمي ملكة حب العمل الجماعي وترسيخ مبدأ التعاون المشترك بين الجميع وإنكار للذات في سبيل حب الخير وحب الوطن.

تم إنجاز عدد من المهام المحددة منها إعادة ترتيب الأثاث ونظافة الطرقات المحيطة والحوائط والبلوعات وكذا ترتيب وتنظيف الكتب الخاصة بالمكتبة وإعطاء منظر جمالي للمركز ببعض أدوات الزينة والرسومات المعلّقة .

وقال يسري كفافي وكيل المديرية للشباب أن حب العمل الجماعى والتطوعي ينبع من شخصية متوازنة ومتكاملة وهذا ما تهدف إليه الهيئات الشبابية والرياضية بسوهاج متمنيًا لهم دوام التوفيق والسداد.

وفي سياق متصل نفذ مركز شباب باصونة التابع لإدارة شباب المراغة معسكر في الخدمة العامة وذلك بمقر المركز قام خلاله المشاركون بتنظيم أثاث المركز وترتيبه مرة أخرى ونظافة الملعب والمبنى الإداري وذلك تعظيماً للدور المجتمعي وتنمية الإعتماد على النفس وتحديد القدرات الشخصية وتوزيع الأدوار والإستفادة منها .

جدير بالذكر أن مراكز الشباب التابعة لإدارة شباب المراغة ومنها مركز شباب باصونة بالمراغة أصبحت ركيزة أساسية يعتمد عليها المجتمع المدني ووسيلة جذب للشباب بسبب تنوع الأنشطة والفعاليات المنفذة ووجود ملاعب النجيل الصناعي التي وفّرته وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة بهدف تعزيز مشاركة الشباب في مختلف المشاريع والمبادرات والفعاليات المتنوعة وتنفيذ برامج ومبادرات تسهم في صقل مهارات ومواهب الشباب وتنمية معارف وخبرات الشباب في مجالات الإبداع والابتكار والتكامل مع الجهات والمؤسسات الحكومية وخاصة مؤسسات المجتمع المدني في دعم وتطوير قطاع الشباب في مختلف المجالات.