السبت 11 نوفمبر 2023
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

تشييع جثمان شريف شاكر بمسجد الشربتلي.. صور

الفنان الراحل شريف
الفنان الراحل شريف شاكر

اقيم منذ قليل، تشييع جثمان الفنان شريف شاكر، بمسجد الشربتلي في القاهرة الجديدة،  بعد صراع طويل مع مرض السرطان.

 

وحرص على حضور الجنازة عدد من الأقارب والأصدقاء، وكان أول الحضور حسين السيد لاعب النادي المصري، والداعية الإسلامي مصطفى حسنى.

تشييع جثمان شريف شاكر بمسجد الشربتلي
تشييع جثمان شريف شاكر بمسجد الشربتلي
تشييع جثمان شريف شاكر بمسجد الشربتلي

آخر أعمال الفنان شريف شاكر

يذكر أن قدم الفنان شريف شاكر، مؤخرا أغنية "سيرتك جميلة" استعرض خلالها مراحل إصابته بمرض السرطان والتغيرات التي طرأت على حياته.

 

معلومات عن الفنان شريف شاكر 

جدير بالذكر ان الفنان الراحل شريف شاكر، بدأ حياته الفنية بالغناء في الأوبرا منذ صغره، تأسس على يد المايسترو سليم سحاب، والمايسترو محمد عبدالستار، من بين أغانيه "عمري ابتدى"، و "نقطة سودا"، و "سيرتك جميلة".

كما أصدر كتاب عن رحلة مرضه ومعاناته مع السرطان بعنوان "هرجع أقوى"، كانت آخر أعماله الغنائية فيديو كليب"سيرتك جميلة"

أصيب بسرطان الدم عام 2018، وحارب السرطان لمدة 6 سنوات، في يوليو 2023، أصيب بجلطة في ساقه اليمنى سببها هو وجود ورم خبيث وعاد لرحلة الكيماوي.

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